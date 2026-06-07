毎週日曜日 ひる12時45分〜14時放送の日本テレビ「メシドラ 〜兼近＆真之介のグルメドライブ〜」（関東ローカル/TVerにて最新話を無料配信）。6月7日（日）の放送は、桝太一と行く千葉県八街市の旅！

■旅する場所だけ決めて、後は自由に車を走らせ旨いメシを食う！

日本テレビにアナウンサーとして16年勤め、2022年に退社後は、同志社大学ハリス理化学研究所 助教としての道を歩み始めた桝。退社後もテレビ出演は続けており、研究者とテレビ出演、二足のわらじで活動を続けている。今回の旅では、現在の研究テーマや自身の働き方に関して語るシーンが多くあった。

まず、桝とは八街神社で待ち合わせ。すると八街神社の宮司さんから「社殿の中に上がります？」という提案をいただき、オープニングは社殿の中で撮影。

千葉県千葉市出身で、そのエリアは「八街寄り」だったという桝。まず「今日行きたかった」場所としてあげたのが、千葉県農林総合研究センター 落花生研究室。日本で唯一の落花生専門の研究施設で、味の向上や病気に強い落花生を求め品種改良などを行っているという場所だ。

研究室に到着し桝がアポ取りをするも、この日は祝日で撮影はあいにく難しいよう。ただ研究室から落花生の標本箱をお借りすることができ、MC二人に見せる桝。「これはご紹介しても大丈夫ということだったので」と、標本を見ながらそれぞれの落花生の種類を紹介する。

さらに桝は「研究者さんから、おおまさりネオっていう新品種があるから（市内で）ぜひ探してほしいという情報が」あり、一同はまずこの品種を探すことに。

至近の場所に、八街産の落花生を販売する「有限会社 黒川商店」を見つけた満島真之介。向かってみると早速「おおまさりネオあるよ〜」と書かれた看板が。ここでは落花生をはじめ、ピーナッツペーストやアイスクリームなど、落花生を使った様々な商品が販売されている。

店内のケースには冷凍されたおおまさりネオが。「おおまさりネオはゆで落花生専用で作った品種」と店員さん。一番美味しく食べるためゆでた状態にし、それを冷凍して販売されている。試食すると「食べ応えスゴいですね。本当においしい」と桝。

次の目的地として、満島は「ちょっとシャレおつなプールサイドカフェとか行ってみますか」と提案。

移動中、満島からは「桝さん、やっぱり（研究は）海沿いの方が得意ですか？」という質問が。「大学生の時も海の（生物の）研究だった」桝は、日本テレビ系で放送中の「ザ！鉄腕！DASH!!」で「DASH海岸」企画に現在も出演している。そこで満島は「（現在行っているのは）海洋系の研究ですか？」と訊ねる。

すると海洋系ではなく「科学をどう伝えるかとか、科学者と社会をどう繋ぐかという研究なんです」と桝。「自分だから出来る研究ってなんだろうって思った」時にこの研究だったそう。

旅の冒頭で、MC二人に「相談しようと思っていたことが1個あって」と語っていた桝。それはこの研究に関連するもの。桝は研究者のテレビ番組での活躍について「バラエティー（番組）ってみんなに親しまれるものじゃないですか。だから親しまれるコツとか、ロジックってきっとバラエティーにあると僕は思っていて。もっと研究者がみんなから身近に思ってもらうために何が必要ですかね？というのが、二人に今日聞きたかった事です」という。

兼近大樹は、ニュース番組などで研究者と共演する機会があることに触れ「割とお話したり、ご飯行ったりさせてもらったり」することもあるという。「多分かねちーが会っている人（メディアに出演する研究者）は、もう外への対応とか自分の見せ方とか」（満島）、「そう、分かってる」（兼近）、「そういう方が出てくれているとも言えるし、テレビに出るから（メディア対応を）鍛えられるというのもあるし」（桝）と語る一同。

しかし桝は「日本に研究者は約100万人いるんです。だから百何十人に一人は研究者なんですよ」と説明しながら「なかなかそういう（メディアに出演する）人がいなくて」「研究者がどういう事をすれば、身近に感じてもらえるか」と相談。

すると満島は「研究者」という肩書きを「リサーチャー」のように言い換えたり、「研究者（＋キャッチコピー）」のようにキャッチコピーをつける案を提案。「だからさかなクンは最強なんですよ」と満島。桝も「さかなクンは研究者とは言わない。なるほど、スゴいヒント貰ったかも」と腑に落ちた様子。

ここで到着したのは、東京ドーム5個分の広大な敷地に、日本最大級の規模を誇るドッグランやワンちゃんと楽しめるレストランやカフェ、ホテルや温泉などもある複合型リゾート施設「小谷流の里 ドギーズアイランド」。満島が先ほど「プールサイドカフェ」と言っていたのは、この施設内の“ワンちゃんプール”のあるカフェのこと。このカフェではワンちゃん用のパンやおやつなども注文できる。

一同はメロンやスイカ半玉を贅沢にくり抜いた「まるごとメロンかき氷」や「まるごとスイカかき氷」を堪能。この二つの金額を当てるゲームや、桝の家庭での日頃の様子についてのトークで盛り上がった。

移動中は、桝が現在「京都と東京を行ったり来たりしている」という話題に。これは桝が助教として勤務しているのが京都にある同志社大学であるため。「たまに『中学生の時（テレビで）見てました』みたいな子が、生徒で入ってくれる」という。

さらに、先ほど桝がMC二人に相談した、研究者への親しみをどのように生み出すかという話題が続く。「パッと皆が（名前が）思い浮かぶ先生がもっと増えて欲しい」と桝。

すると満島は「やっぱり（発信する）場所を作ってあげるというか…分かった！」とひらめく。旅の冒頭で桝が自身について「小学校は漫画部。中高は生物部キャプテン。大学は海洋研究会です」と語っていたことを踏まえ、「漫画部ですよね。日本は漫画文化ですよね。研究者の言葉・考え・やっていることを漫画にして届けていくというのはどうでしょうか？」と満島。

「満島さん、今鳥肌たったんですけど」と桝。というのも、まさに同志社大学で「サイエンスとマンガの相性」というシンポジウムを行ったという。桝は「そうか、研究者の事を漫画で描けばいいのか」とこちらのアイデアも腑に落ちた様子。

続いて一同は、ボウリングをはじめ様々なゲームが楽しめるアミューズメントスポット「八街ヤングボウル」へ。卓球・エアホッケーの2番勝負で熱戦を繰り広げた。

移動中は、視聴者からのお悩みに答える企画「メシドラお悩み相談カーラジオ」も。今回は栃木県在住・転職を考えている30代女性の「辛い中でもワクワクする仕事がいいと思っています。年齢的にも安定した職業を選ぶべきか迷っているのですが、皆さんが仕事選びで大事にしていることはなんですか？」というお悩み。

アナウンサーからの転職は「40歳でやりましたから、最初ものすごく悩みました」と桝。しかし「どんな仕事も絶対辛い瞬間はある。よく『好きを仕事に』というじゃないですか。いや、全然『好きを仕事』にはならんのですよ。仕事にした瞬間、やっぱりどこかで辛いところが来る」と続け、それを踏まえ「好きの逃げ場」を作ってほしいとアドバイス。「今テレビと研究者、東京と京都を行ったり来たりしてるんですけど、テレビでしんどい時に研究のことを考えると気持ちが楽になるし、研究でしんどい時にテレビのことを考えると気持ちが楽になるんです。『自分の人生に2本道を敷いておくっていいな』って今すごく思っています」という。そのため「仕事1・仕事2」という道を引く形も良いのではというアドバイスで、満島も自身の俳優業と「メシドラ」MCの両立を例に挙げ「すごく素晴らしいこと聞きました」と納得。

旅の最後は、全国の料亭・旅館で腕を振るったご主人が出身地の八街市でおいしい和食を提供したいと3年前にオープンした「和食 みみ亭」へ。

すると、店内にはオープニングで訪れた八街神社の宮司さんが。「ここ私よく来るんですよ」とのことで、一同も宮司さんおすすめの品を注文した。

店内では、先ほど挙がった桝の転職についてさらに深掘り。桝は「アナウンサーをやっていた16年間」を「夢見てた感覚なんです」と表現。「見たことない世界を10何年間見せてもらって」、退職後「文化祭が終わった」と感じるほどの体験だったよう。転職後は「自分の昔からやってきたこと（研究）にUターンした感じ。転職って皆おっしゃるけど、復職に近い」と語る。

研究者に転身後「テレビ辞めたら」「研究者やるなら（専念して）ちゃんと研究者やりなよ」と言われたこともあるというが、「両方並行してやる事にスゴいこだわりがあって」と改めて語る。この旅を通して「これからも2足のわらじで頑張っていく決意がつきました」と締め括った。

この放送は、TVer・Huluにて配信中。

■「メシドラ 〜兼近＆真之介のグルメドライブ〜」

毎週日曜日 ひる12:45〜14:00 日本テレビにて放送（関東ローカル）/TVerにて最新話を無料配信

出演：兼近大樹（EXIT） 満島真之介

【スタッフ】

チーフプロデューサー：矢野尚子

プロデューサー：傅克文 天野英明

演出：田村幸大

制作会社：クリエイティブ30 ザ・ワークス

製作著作：日本テレビ

公式サイト：https://www.ntv.co.jp/meshidora/

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