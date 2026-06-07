清水が吉田孝行監督の来季続投を発表「どんな相手にも最後まで戦い抜けるチームを作り上げます」
清水エスパルスは7日、吉田孝行監督(49)が2026-27 シーズンも引き続きトップチームの指揮を執ることが決定したと発表した。
吉田監督は過去にヴィッセル神戸やV・ファーレン長崎の指揮官を歴任し、今季から清水へ。チームはJ1百年構想リーグで14位だった。
続投に際してクラブ公式サイトを通じ、「エスパルスファミリーの皆様、日頃より温かいご支援、ご声援をいただき、ありがとうございます。今シーズンは皆様の期待に応える結果を残すことができず、悔しさの残るシーズンとなりました。しかし、この百年構想リーグで見えた課題をしっかりと分析し、一つひとつ改善していきます。そして何より、強くします。もっと強くします。タフに、アグレッシブに、どんな相手にも最後まで戦い抜けるチームを作り上げます。皆様と共に歓喜を分かち合えるよう全力を尽くします」とコメント。「来シーズンも共に戦ってください。よろしくお願いいたします」と呼びかけた。
吉田監督は過去にヴィッセル神戸やV・ファーレン長崎の指揮官を歴任し、今季から清水へ。チームはJ1百年構想リーグで14位だった。
続投に際してクラブ公式サイトを通じ、「エスパルスファミリーの皆様、日頃より温かいご支援、ご声援をいただき、ありがとうございます。今シーズンは皆様の期待に応える結果を残すことができず、悔しさの残るシーズンとなりました。しかし、この百年構想リーグで見えた課題をしっかりと分析し、一つひとつ改善していきます。そして何より、強くします。もっと強くします。タフに、アグレッシブに、どんな相手にも最後まで戦い抜けるチームを作り上げます。皆様と共に歓喜を分かち合えるよう全力を尽くします」とコメント。「来シーズンも共に戦ってください。よろしくお願いいたします」と呼びかけた。