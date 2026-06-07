ロッテは7日、6月10日に開催されるTEAM26デーでTEAM26 20周年アンバサダー・内竜也氏および当日来場するマリーンズOBの岡田幸文氏、加藤翔平氏、大嶺祐太氏とのコラボグルメをZOZOマリンスタジアム内「ROOTS MARINES」にて販売することになったと発表した。

6月10日のTEAM26デーは、TEAM26 20周年アンバサダーの内竜也氏と、岡田幸文氏、大嶺祐太氏、加藤翔平氏が来場し、トークショーや写真撮影会などに出演予定。当日からOB4名それぞれとコラボした特別メニューを数量限定で販売。

また、対象商品購入者には限定ステッカーをプレゼントする。販売するコラボメニューは、各OBに実施したアンケートをもとに開発した商品で、内氏の「内竜也のシャインマスカットスパークリング」、岡田氏の「俺のチキンカツ」、加藤氏の「加藤翔平のマンゴーライムジンジャーエール」、大嶺氏の「大嶺祐太の豚キムチーズ丼」の4商品。

なお、商品はモバイルオーダー対象商品となっており、スマートフォンから事前注文・決済をすることで、スムーズに商品を受け取ることができる。

▼ 内竜也氏 コメント

「TEAM26デーを楽しんでいただけるような、見た目も華やかで爽やかなドリンクをイメージして考えました。シャインマスカットの風味とフルーツの食感が楽しめる一杯です。ぜひ球場で味わいながら、特別な一日をお楽しみください」

▼ 岡田幸文氏 コメント

「今回のメニューは、球場で観戦しながら気軽に食べられて、しっかり満足感も味わえるものをイメージして考えました。お子さまから大人の方まで楽しんでいただける一品になっていると思いますので、ぜひ試合と一緒に味わってください」

▼ 加藤翔平氏 コメント

「爽やかさと飲みやすさを意識して考えました。観戦中はもちろん、暑い時期にもぴったりなドリンクになっていると思います。TEAM26デー当日は球場で皆さまとお会いできるのを楽しみにしていますので、ぜひ味わってみてください」

▼ 大嶺祐太氏 コメント

「しっかり食べて元気になれるようなメニューをイメージして考えました。ボリュームもありながら食べやすく、幅広い世代の方に楽しんでいただけると思います。TEAM26デーとあわせて、ぜひこのメニューも楽しんでください」

【販売概要】

販売日：6月10日〜

※数量限定。無くなり次第販売終了

販売店舗：ROOTS MARINES（ZOZOマリンスタジアム フロア2 Bゲート横）

販売商品・価格：内竜也のシャインマスカットスパークリング 700円、俺のチキンカツ 600円、加藤翔平のマンゴーライムジンジャーエール 700円、大嶺祐太の豚キムチーズ丼 1,200円。※いずれも税込価格

購入特典：対象商品購入者に限定ステッカーをプレゼント。※なくなり次第終了