日曜劇場『GIFT』第9話 奇跡の復活を遂げたブルズ しかし涼に異変が…
俳優の堤真一が主演を務める、TBS系日曜劇場『GIFT』（毎週日曜 後9：00）の第9話が、7日に放送される。
【写真多数】堤真一、山田裕貴、有村架純ら…豪華キャストを一挙紹介！
車いすラグビーを題材にした完全オリジナルストーリーで、弱小チームが数々の困難に立ち向かいながら、仲間や家族の大切さを学び成長していく姿を描く本作。脚本は金沢知樹が手がけ、激しい接触が許され「マーダーボール」とも呼ばれる競技の迫力や男女混合という特徴、日本代表が2024年パラリンピックで初の金メダルを獲得した注目度も背景に、日本車いすラグビー連盟の監修のもとリアルな試合シーンを再現し、心と身体でぶつかり合う人々の“愛と絆”を描く。
■第9話のあらすじ
日本選手権の組み合わせが決まった。強豪のシャークとスネークはプールＡで、ブルズはプールＢだ。
肥大型心筋症の疑いがある涼（山田裕貴）は激しい運動が命取りになりかねないが、そのことを母・君代（麻生祐未）に打ち明け、覚悟を決めて試合に臨む。
家族が見守る中、ブルズは見事予選を突破。決勝トーナメント進出を決め、昊（玉森裕太）も応援のための曲作りに一層力が入る。
一方、涼の体調を気にかける伍鉄（堤真一）は、彼を決勝トーナメントで起用するか否か悩む。そして、人香（有村架純）も初めて涼の病気のことを知る。
奇跡の復活を遂げたブルズ。しかし、その矢先、涼に異変が･･･！
【写真多数】堤真一、山田裕貴、有村架純ら…豪華キャストを一挙紹介！
車いすラグビーを題材にした完全オリジナルストーリーで、弱小チームが数々の困難に立ち向かいながら、仲間や家族の大切さを学び成長していく姿を描く本作。脚本は金沢知樹が手がけ、激しい接触が許され「マーダーボール」とも呼ばれる競技の迫力や男女混合という特徴、日本代表が2024年パラリンピックで初の金メダルを獲得した注目度も背景に、日本車いすラグビー連盟の監修のもとリアルな試合シーンを再現し、心と身体でぶつかり合う人々の“愛と絆”を描く。
日本選手権の組み合わせが決まった。強豪のシャークとスネークはプールＡで、ブルズはプールＢだ。
肥大型心筋症の疑いがある涼（山田裕貴）は激しい運動が命取りになりかねないが、そのことを母・君代（麻生祐未）に打ち明け、覚悟を決めて試合に臨む。
家族が見守る中、ブルズは見事予選を突破。決勝トーナメント進出を決め、昊（玉森裕太）も応援のための曲作りに一層力が入る。
一方、涼の体調を気にかける伍鉄（堤真一）は、彼を決勝トーナメントで起用するか否か悩む。そして、人香（有村架純）も初めて涼の病気のことを知る。
奇跡の復活を遂げたブルズ。しかし、その矢先、涼に異変が･･･！