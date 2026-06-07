「うちの子、語彙が少ないのでは？」「自分の意見をちゃんと言えない」……。スマホやSNSの普及により、子どもの「言葉にする力」の衰えを危惧する声が増えています。そんな中、『「うまく言葉にできない」がなくなる 言語化大全』（ダイヤモンド社）等のべストセラーで知られる文章の専門家・山口拓朗氏が、待望のこども版『12歳までに身につけたい「ことば」にする力 こども言語化大全』（ダイヤモンド社）を上梓しました。同書は、マンガと「言葉を使ったゲーム」を通じて、子ども（小学校低学年〜高学年）が楽しく言語化能力を身につけられる画期的な一冊です。本連載では、本書をベースに親御さん向けの記事として抜粋・編集した記事や、著者による書き下ろし記事で、「子どもの言語化力」を高める秘密を紐解いていきます。

「屁理屈」は論理的思考と言語化力が育っているサイン

「なんでお菓子食べちゃダメなの？」という子どもに、「ごはんを食べる前にお腹いっぱいになるでしょ」と返す親。

「でも、ごはんの後で食べてもお腹いっぱいになるじゃん！」と子どもは応戦。

ついたしなめたくなる屁理屈ですが、これを単なるワガママと排除してはいけません。

子どもが、自分の主張を通すために理屈（論理）を組み立て、言葉にして伝えようとしているからです。これは論理的思考と言語化力が同時に育っているサインです。

4〜6歳は、子どもが言葉で駆け引きを始める時期です。

「ダメなものはダメ」が通じなくなり、親が理由を説明しなければならなくなる時期でもあります。

「なんで早く寝なきゃいけないの？」「昨日は遅くまで起きてたじゃん！」。

こうした言葉が出てくるようになったら、子どもの思考が一段階成長したと受け取りましょう。

では、このとき親はどう返せばいいのでしょうか。

やってしまいがちなのが、正論で返したり、「うるさい、ダメなものはダメ！」と力で押さえつけることです。

これでは、子どもの思考はそこで止まってしまいます。

また、「確かにそうだね」と完全に折れてしまうのも考えものです。子どもは「屁理屈を言えば通る」と学習してしまいます。

おすすめは「そう思うんだね。どうしてそう思う？」と問いで返すことです。

たとえば「なんで野菜食べなきゃいけないの？ 野菜食べなくても生きていける」と聞かれたら、「どうしてだと思う？」と返してみましょう。「元気になるから？」「病気にならないから？」と子どもなりの答えが出てきます。

それが、正解かどうかは関係ありません。自分の頭で考え、言葉にしようとするプロセスそのものが、言語化力のトレーニングになります。

子どもの答えを受け止めたうえで、「実はね……」と大人の考えを教えてあげるのはいいでしょう。「野菜に含まれる栄養が、体の中で働いてくれるんだよ」と伝えれば、子どもは新しい言葉と知識を同時に手に入れます。

言い負かすのではなく、一緒に考える時間にする。これが言語化力を育てる親の関わり方です。

屁理屈は、子どもが論理的に物事を考えている証拠です。

「また屁理屈を言って」と遮断せず、「おもしろい考えだね」と受け止めることで、子どもの言葉の土壌はさらに耕されていきます。

屁理屈が出てきたら、ぜひチャンスだと思ってください。

＊本記事は、『12歳までに身につけたい「ことば」にする力 こども言語化大全』（ダイヤモンド社刊）の著者山口拓朗氏による書き下ろしです。