本日6月7日（日）よる9時 日本テレビ系で放送の「Golden SixTONES」は、ゲストに賀来賢人が登場！

ジェシーと映画共演歴のある賀来は「（現場を）すごく盛り上げてくれた。今日も収録前にマメにLINEとか。すごいなと思って」と、陽キャなジェシーの気遣いを絶賛。賀来とちゃっかりLINE交換しているジェシーに、メンバーも「あなたにとっては普通かもしれないけど、他のメンバーは（交換）できないよ」と脱帽するひと幕も。今夜は目指せLINE交換!? 演技派俳優・賀来と仲良くなるために遊びまくる！

さらに、今週の日本テレビは地球にいいことを考えるSDGsな1週間「Good For the Planetウィーク」、略して「グップラ」。そこでグップラ応援団のあの人気キャラクターや、食材を無駄にしないエコグルメも登場する、SDGsな1時間！

◆賀来賢人がサッカーと大縄跳びに挑戦！サイズ感対決は大騒ぎ

最初のゲームは、番組名物「サイズの晩餐」。身の回りにあるアレにコレは入るのか？入らないのか？を予想する新感覚の目利きゲーム。初挑戦の賀来は「イケる気しかしない」と、いきなりのビッグマウス。宣言通りに実力を発揮し、大好物のご褒美グルメ・Tボーンステーキをゲットできるか？進行役は藤森慎吾（オリエンタルラジオ）が務める。

1問目は「木琴の共鳴管を町中華のコップは通る？通らない」。予想の参考に、用意された町中華のコップを使ってみんなでバランスゲームに挑戦。クリアできれば木琴を間近で見る権利をゲットできるが…。あっちでこっちでおままごとが始まって、スタジオはカオスな状況に！おふざけが止まらない賀来に、進行役の藤森も「賀来ー！」とヒートアップ！

さらに、メンバーがますますイケメンになる大サービスな展開も。肝心の予想は、「通る」「通らない」で意見が真っ二つに！果たして正解は…!?

続く2問目、サッカーワールドカップの優勝トロフィー（実物大レプリカ）を使ったサイズ問題では、汚い言葉の応酬で7人の好感度がガタ落ちに!?

日本テレビのお天気キャラクター・そらジローが己の限界に挑む「そらジローチャレンジ」からも出題。「そらジローはヘディングでゴールできる？できない？」「そらジローファミリーは大縄跳びを跳べる？跳べない？」を予想。

スタジオには、そらジローと、仲間のくもジロー、さらにグップラ応援団を務める「にじモ」が初登場。みんなで一緒にサッカーや大縄跳びに挑戦。賀来の本気キックにスタジオ騒然！運動神経抜群なSixTONESの華麗な大縄跳びに大盛り上がり！そらジローファミリーの意地とプライドをかけた挑戦は、果たして成功するのか!?

正解VTRには、元サッカー日本代表・柿谷曜一朗氏や、サッカー日本代表のものまね芸人グループ・ものまねブルー、そらジローを応援する“そらガール”の倉田瑛茉も登場。さらに、サイズ姉さんにも新たな展開が！ベールに包まれた過去が明らかに…？

◆視力2.0の賀来賢人が動体視力ゲームに大苦戦！

超高速回転している物が何かを当てる動体視力ゲーム「回転レシーブ球児」にみんなで挑戦！問題は全2問。全員そろって正解すれば、食材を一切無駄にしないSDGsなご褒美グルメ・絶品アジ料理をゲット。ただし、正解数に応じてご褒美は変化するため、目指すは全問正解。

賀来はここでも「自慢じゃないけど、視力が2.0です！」と自信満々に挑むが…SixTONESの“パンティー発言”に惑わされ、珍解答連発！煩悩を振り払って正解にたどり着くことができるか!?

◆番組HP：https://www.ntv.co.jp/sixtones/

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