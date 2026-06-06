【Netflix2026年6月配信】「喧嘩独学」、「RADWIMPS」20周年ツアーなど充実のラインアップ。編集部注目5選

2026年5月に、「ソウルメイト」や「素晴らしき新世界」の独占配信で注目を集めた、会員制動画ストリーミングサービス「Netflix（ネットフリックス）」。6月も、話題作の配信が控えています。

編集部の注目5作品を紹介します。

6月はアクションに注目！

●喧嘩独学（6月11日独占配信）

韓国発の人気ウェブ漫画を、鈴鹿央士、見上愛、菅生新樹ら共演で実写映画化！

貧乏で気弱な高校生・志村光太は、巻き込まれた喧嘩の動画が配信されて図らずも有名人に。光太は金のため、そして人生を変えるため、配信者"喧嘩独学"として、不良たちに立ち向かっていく。

●鉄槌教師（6月5日独占配信）

キム・ムヨル、イ・ソンミン、チン・ギジュ、ピョ・ジフン（P.O）ら共演の学園アクション衝撃作！

秩序が崩壊した学校を正しい道へと導く"特別教育機関"。型破りな監督官たちによる容赦なき真の教育が始まる。

●捜索者の血（6月18日独占配信）

「アバター」などで知られるサム・ワーシントン主演のサスペンスミステリー！

息子殺しの罪で終身刑となったデヴィッドは、息子の生存の証拠をつかみ、真実を暴くため動き出す。

●刃牙道 パート2（6月18日独占配信）

話題沸騰の格闘アニメのパート2がいよいよ配信開始！

"伝説の剣豪"宮本武蔵と刃牙ら最強の地下闘技場戦士たちによる壮絶な闘いはさらなる激闘へと突入する。

●RADWIMPS 20th ANNIVERSARY LIVE TOUR（6月20日独占配信）

人気ロックバンド「RADWIMPS」のメジャーデビュー20周年を記念した国内ツアー「RADWIMPS 20th ANNIVERSARY LIVE TOUR」。そのツアーファイナル（12月27日公演）のライブ映像を独占配信！

新作カタログ公開中

Netflixの公式Xアカウント（＠NetflixJP）では、6月の新作タイトルのカタログを公開中です（6月1日〜）。こちらも参考にしてください。

（東京バーゲンマニア編集部 穂高茉莉）