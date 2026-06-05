「転売ヤーまじ許さん!!」ガスト、ポケモンコラボグッズ品切れで謝罪「最善だと思う。頑張ってくれてありがとう」
ガスト公式X（旧Twitter）は6月5日に投稿を更新。ポケモン30周年キャンペーンのオリジナルグッズ品切れについてお詫びを発表しました。
【投稿】ガストのお詫び＆詳細
レシートまたは伝票に「アクリルスタンド（後日受渡）」と記載されたお客さまを対象に、6月6日〜7月15日までガスト全店舗にて後日受け渡しを実施するとのことです。
コメントでは「ガストの対応は最善だと思う。頑張ってくれてありがとう」「ガスト、ポケモン30周年なのに品切れか…草。次回は増産頼むわ！」「ガストの迅速な対応ありがとうですね、安心しました。ポケモンコラボ、最後までちゃんと受け取れるのは嬉しい」「これ受け取るの忘れないようにしないとね〜」「転売ヤーまじ許さん!!」などの声が寄せられました。
(文:All About ニュース編集部)
【投稿】ガストのお詫び＆詳細
アクリルスタンドの品切れでお詫び同アカウントは、「【お詫びとお知らせ】ガスト×ポケモン 30周年キャンペーンにおきまして、オリジナルグッズ『アクリルスタンド』の品切れにより、お客様に多大なるご迷惑をおかけいたしましたことを、心からお詫び申し上げます」と謝罪。
コメントでは「ガストの対応は最善だと思う。頑張ってくれてありがとう」「ガスト、ポケモン30周年なのに品切れか…草。次回は増産頼むわ！」「ガストの迅速な対応ありがとうですね、安心しました。ポケモンコラボ、最後までちゃんと受け取れるのは嬉しい」「これ受け取るの忘れないようにしないとね〜」「転売ヤーまじ許さん!!」などの声が寄せられました。
ポケモンキャンペーン実施4月23日からポケモンキャンペーンを実施していたガスト。景品の一部である「ゆらゆらアクリルスタンド」が品切れとなっていたようです。対象のレシートを持っている人は忘れずに受け取りに行きたいですね。
(文:All About ニュース編集部)