「ハリー・ポッター バースデーコレクション」新商品が登場、7月31日はハリーの誕生日
映画「ハリー・ポッター」や「ファンタスティック・ビースト」シリーズの制作の舞台裏を体験できる「ワーナー ブラザース スタジオツアー東京 ー メイキング・オブ・ハリー・ポッター」（以下、スタジオツアー東京／東京都練馬区）では、ハリー・ポッターの誕生日である7月31日にあわせた「ハリー・ポッター バースデーコレクション」の新商品を6月8日より発売する（※一部商品のみハリー・ポッター ショップ オンライン ジャパンにて6月7日より先行発売）。
【画像】「ハリー・ポッター バースデーコレクション」ラインナップ
昨年に続いて、映画『ハリー・ポッターと賢者の石』でハグリッドがハリーに贈ったバースデーケーキをモチーフにしたコレクションが登場。ピンクのケーキに「HAPPEE BIRTHDAE HARRY（たんじょびィ おめでと）」とスペルを間違えて書かれた印象的なデザインは、シリーズファンの間でも人気の高いアイテムだ。
ハリーは11歳の誕生日に、自身が魔法使いであること、そしてホグワーツ魔法魔術学校への入学を知らされる。その際にハグリッドから贈られたケーキは、不器用ながらも温かい祝福の気持ちが込められた名シーンとして愛され続けている。
昨年好評を博した「ハリー・ポッター バースデーコレクション」に続く新商品では、アパレルや雑貨を中心にラインアップを拡充。日常の中でも『ハリー・ポッター』の世界観を楽しめるアイテムがそろう。
さらにスタジオツアー東京内のフロッグカフェでは、映画に登場したケーキを再現した「ハリーのバースデーケーキ」を期間限定で販売。持ち帰りにも適したミニサイズで、ハグリッドがハリーへ手渡した箱をイメージした特別仕様のパッケージで提供される。
現在スタジオツアー東京では、『ハリー・ポッターと賢者の石』公開25周年を記念した特別企画「ホグワーツからの招待状」を9月6日まで開催中。
また、7月には『トムとジェリー』との初コラボイベント「トムとジェリーのいたずらセレブレーション」も実施されるほか、小学生から高校生を対象とした「オリジナル杖づくりワークショップパッケージ」や、食事とスイーツを楽しめる「イブニングハイティーパッケージ」、夏限定メニューなども展開される。
■「ハリー・ポッター バースデーコレクション」（すべて税込）
ハッピーバースデー Tシャツ（3800円）※赤坂ショップ取り扱いなし
ハッピーバースデー パーカー（7500円）※赤坂ショップ取り扱いなし
ハッピーバースデー スピリットジャージー（1万円）
ハッピーバースデー パジャマセット（5000円）※赤坂ショップ取り扱いなし
ハッピーバースデー グラス（2000円）
ハッピーバースデー カップ＆ストロー（3000円）
ハッピーバースデー ソックス（1500円）
ハッピーバースデー ヘアクリップ（2000円）
ハッピーバースデー シュシュ（1200円）
ハッピーバースデー オーナメント（2000円）※赤坂ショップ取り扱いなし
ハッピーバースデー ぬいぐるみ付きエコバッグ（2000円）※赤坂ショップ取り扱いなし
ハッピーバースデー 多機能ペン 6in1（900円）※赤坂ショップ取り扱いなし
■ハリーのバースデーケーキ（800円）
提供場所：フロッグカフェ
販売期間：2026年7月18日〜31日
昨年に続いて、映画『ハリー・ポッターと賢者の石』でハグリッドがハリーに贈ったバースデーケーキをモチーフにしたコレクションが登場。ピンクのケーキに「HAPPEE BIRTHDAE HARRY（たんじょびィ おめでと）」とスペルを間違えて書かれた印象的なデザインは、シリーズファンの間でも人気の高いアイテムだ。
ハリーは11歳の誕生日に、自身が魔法使いであること、そしてホグワーツ魔法魔術学校への入学を知らされる。その際にハグリッドから贈られたケーキは、不器用ながらも温かい祝福の気持ちが込められた名シーンとして愛され続けている。
昨年好評を博した「ハリー・ポッター バースデーコレクション」に続く新商品では、アパレルや雑貨を中心にラインアップを拡充。日常の中でも『ハリー・ポッター』の世界観を楽しめるアイテムがそろう。
さらにスタジオツアー東京内のフロッグカフェでは、映画に登場したケーキを再現した「ハリーのバースデーケーキ」を期間限定で販売。持ち帰りにも適したミニサイズで、ハグリッドがハリーへ手渡した箱をイメージした特別仕様のパッケージで提供される。
現在スタジオツアー東京では、『ハリー・ポッターと賢者の石』公開25周年を記念した特別企画「ホグワーツからの招待状」を9月6日まで開催中。
また、7月には『トムとジェリー』との初コラボイベント「トムとジェリーのいたずらセレブレーション」も実施されるほか、小学生から高校生を対象とした「オリジナル杖づくりワークショップパッケージ」や、食事とスイーツを楽しめる「イブニングハイティーパッケージ」、夏限定メニューなども展開される。
■「ハリー・ポッター バースデーコレクション」（すべて税込）
ハッピーバースデー Tシャツ（3800円）※赤坂ショップ取り扱いなし
ハッピーバースデー パーカー（7500円）※赤坂ショップ取り扱いなし
ハッピーバースデー スピリットジャージー（1万円）
ハッピーバースデー パジャマセット（5000円）※赤坂ショップ取り扱いなし
ハッピーバースデー グラス（2000円）
ハッピーバースデー カップ＆ストロー（3000円）
ハッピーバースデー ソックス（1500円）
ハッピーバースデー ヘアクリップ（2000円）
ハッピーバースデー シュシュ（1200円）
ハッピーバースデー オーナメント（2000円）※赤坂ショップ取り扱いなし
ハッピーバースデー ぬいぐるみ付きエコバッグ（2000円）※赤坂ショップ取り扱いなし
ハッピーバースデー 多機能ペン 6in1（900円）※赤坂ショップ取り扱いなし
■ハリーのバースデーケーキ（800円）
提供場所：フロッグカフェ
販売期間：2026年7月18日〜31日