橋本環奈、『キングダム』舞台あいさつにギリギリ到着で大焦り 生中継中に走って合流「本気で間に合わないと思いました」
7月17日に公開される映画『キングダム 魂の決戦』ワールドプレミアが2日、東京・有明アリーナで行われた。豪華キャスト16人＆佐藤信介監督が一堂に会し、史上最大規模のワールドプレミアとなったが、橋本環奈が開始ギリギリで到着する場面があった。
【全身ショット】きれいすぎる…黒ドレスを着て笑顔の橋本環奈
ワールドプレミアには、主演の山崎賢人（※崎＝たつさき）をはじめ、吉沢亮、橋本、志尊淳、神尾楓珠、三吉彩花、蒔田彩珠、山下美月、山田裕貴、坂口憲二、豊川悦司、要潤、佐久間由衣、玉木宏、佐藤浩市、小栗旬らキャストが参加。
ステージ登壇前には、会場に向かうエントランスの様子が生中継されていたが、橋本はその生中継の途中に、ドレス姿のまま走って合流。息を切らしながら「本気で間に合わないと思いました」と苦笑い。本気で焦っていた様子を見せ「このストロークも走ってきて…！」とアナウンサーからのマイクに答えつつ、ほかのキャストたちに「おはようございます！」とあいさつしていた。
原泰久氏の人気漫画『キングダム』を実写映画化した人気シリーズ第5弾。中国春秋戦国時代を舞台に、天下の大将軍になるという夢を抱く戦災孤児の少年・信と、中華統一を目指す若き王・エイ政の活躍を壮大なスケールで描く。
『キングダム』（2019年）、『キングダム2 遥かなる大地へ』（22年公開）、『キングダム 運命の炎』（23年公開）『キングダム 大将軍の帰還』（24年公開）に続く『キングダム 魂の決戦』は、楚（そ）・趙（ちょう）・魏（ぎ）・韓（かん）・燕（えん）・斉（せい）の六国が打倒秦を掲げて同盟を結成。「秦vs六国」というシリーズ最大規模の戦いが描かれる。
【全身ショット】きれいすぎる…黒ドレスを着て笑顔の橋本環奈
ワールドプレミアには、主演の山崎賢人（※崎＝たつさき）をはじめ、吉沢亮、橋本、志尊淳、神尾楓珠、三吉彩花、蒔田彩珠、山下美月、山田裕貴、坂口憲二、豊川悦司、要潤、佐久間由衣、玉木宏、佐藤浩市、小栗旬らキャストが参加。
原泰久氏の人気漫画『キングダム』を実写映画化した人気シリーズ第5弾。中国春秋戦国時代を舞台に、天下の大将軍になるという夢を抱く戦災孤児の少年・信と、中華統一を目指す若き王・エイ政の活躍を壮大なスケールで描く。
『キングダム』（2019年）、『キングダム2 遥かなる大地へ』（22年公開）、『キングダム 運命の炎』（23年公開）『キングダム 大将軍の帰還』（24年公開）に続く『キングダム 魂の決戦』は、楚（そ）・趙（ちょう）・魏（ぎ）・韓（かん）・燕（えん）・斉（せい）の六国が打倒秦を掲げて同盟を結成。「秦vs六国」というシリーズ最大規模の戦いが描かれる。