【「COMICO ART MUSEUM YUFUIN」展示内容リニューアル】 6月2日公開

新たに展示ラインナップに加わった李禹煥作品（ギャラリー1） (C)Lee Ufan

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NHN JAPANは、同社が運営する大分県由布市湯布院町の現代美術館「COMICO ART MUSEUM YUFUIN」において、約3年9カ月ぶりに展示内容を大幅リニューアルし6月2日に新たな展示空間を公開した。

これは2027年に開館10周年の節目を迎えることに向けた取組みの1つ。今回のリニューアルでは、日本を拠点に活動し、国際的に高い評価を受ける現代美術家・李禹煥（リ・ウファン）氏の代表作7点を、当館初となる海外作家の常設展示として新たに公開する。

【COMICO ART MUSEUM YUFUIN】

公開されるのは1970年代の代表作シリーズ 「From Line (1981)」、2000年代以降に展開された主要シリーズ「Dialogue (2020)」、その他「Response」「From Point」など。

さらに既に常設展示を行なっている草間彌生氏、奈良美智氏、村上隆氏によるこれまで同館では公開していなかった作品も新たに展示している。

館内では、隈研吾氏の設計による周囲の自然と調和した建築空間の中で、国内外の著名作家による多彩な作品群を鑑賞することができる。新たな作品が加わったことで、アートファンはもちろん、初めて来館する人も幅広く現代アートの魅力を楽しめる空間となっている。

【草間彌生「Pumpkin(BEPNO)」(2011)】

(C)YAYOI KUSAMA 画像転載不可

【草間彌生「生命は限りもなく、宇宙に燃え上がって行く時」(2014)】

(C)YAYOI KUSAMA 画像転載不可

【村上隆氏の展示作品】

「And Then×6(Redなドット:スーパーフラットメソッド)」、「And Then×6(白 スーパーフラットメソッド、耳が黒と赤)」、「そして、、、いいこともわるいことも、いい日も悪い日も。。。」(C)Takashi Murakami/Kaikai Kiki Co., Ltd. All Rights Reserved.

【奈良美智「Little Tannenbaum, “In the Floating World”」】

(C)Yoshitomo Nara, 1999

現代美術館「COMICO ART MUSEUM YUFUIN」施設概要

名称： COMICO ART MUSEUM YUFUIN（コミコアートミュージアム ユフイン）

所在地： 大分県由布市湯布院町川上2995-1

設計： 隈研吾（隈研吾建築都市設計事務所）

開館時間：9:30～17:00（最終入場 16:00）

休館日：隔週水曜日

入館料：

一般：1,700円

大・専門学生：1,200円

中・高校生：1,000円

小学生：700円

障がい者手帳提示(一般・ご本人のみ)：1,200円

子ども(未就学児) 無料

※事前予約優先制