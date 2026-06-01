『みんなのクルマ』は、みなさんの愛車を写真とコメントで紹介していくコンテンツ。編集部がイベント会場などにお邪魔して、あなたの愛車を撮影いたします。

今回の撮影会場は、2026年4月19日に富士スピードウェイP7で開催された「RAYS FAN MEETING 2026」。RAYSブランドのホイールを装着したオーナーが集まる特別なファンミーティングで、会場には800台を超えるレイズ装着車が集結しました。

同じRAYSホイールでも、車種やボディカラー、サイズ選び、ツラの出し方によって印象はまったく変わります。会場には、スポーツカー、セダン、ミニバン、SUVなど、さまざまなジャンルのクルマが並び、それぞれのオーナーが自分らしいスタイルで愛車を仕上げていました。

オーナーのプロフィール

年齢：20代

車両名：マツダ RX-8

装着ホイール：VOLK RACING / G025（DB/C）

車歴：RX-8のみ

主な使用シーン：通勤、街乗り、高速移動、ワインディング、サーキット

※本記事は、イベント会場でご協力いただいたアンケート内容をもとに、編集部で読みやすく再構成しています。

RAYSのホイール〝G025〟を選んだ理由は？

「デザインが気に入ったことと、RAYSというブランドへの信頼感が選んだ理由です。RX-8は走りのイメージが強いクルマなので、足元にも雰囲気のあるホイールを合わせたいと思っていました。見た目のカッコよさはもちろん、信頼できるブランドのホイールを履かせることで、愛車への満足感も高まると思って選びました」

装着して特に気に入っているポイントは？

「足元の見た目が引き締まったところが気に入っています。ホイールを変えたことで、クルマ全体の雰囲気も良くなりました。RX-8との相性も良く、スポーツカーらしい雰囲気をより引き出してくれていると感じます。足元が変わるだけで、クルマ全体の印象がここまで変わるのは面白いですね」

ホイールを変えて、愛車の印象はどう変わった？

「見た目の印象はかなり変わりました。カーブでの安心感も増したように感じていますし、高速道路での安定感も良くなった気がします。さらに写真映えするようになったので、愛車を見る楽しさも増えました。RX-8らしいスポーティな雰囲気が、より強くなったと思います」

いちばん大きかった変化をひと言で言うと？

「車の印象がかなり変わって良くなった！」

このホイールは、どんな人におすすめ？

「見た目も走りも大事にしたい人におすすめしたいです。ホイールはクルマの印象を大きく変えるパーツですが、RX-8のようなスポーツカーでは、見た目だけでなく走りのイメージにも関わってくると思います。愛車をもっとカッコよく見せたい人や、走る楽しさも大切にしたい人には合うホイールだと思います」

次に気になるRAYSホイール、今後やってみたいカスタムは？

「次に気になるのはTE37です。今回RAYSホイールを装着して、足元が変わる楽しさを実感できたので、今後もRX-8に似合うRAYSホイールには注目していきたいです」

レイズファンミーティングは、RAYSを愛するオーナーが集まる特別な場

今回取材を行った「RAYS FAN MEETING 2026」は、RAYSブランドのホイールを装着したオーナーが集まるファンミーティングです。参加にはRAYSブランドのホイール装着車であることに加え、RAYS FAN CLUBのメンバーであることが条件です。

会場となった富士スピードウェイP7には、スポーツカー、セダン、ミニバン、SUVなど、ジャンルを問わず多くのレイズ装着車が集結。同じブランドのホイールでも、車種やサイズ、カラー、車高、ボディメイクの違いによって見え方はさまざま。会場を歩いているだけでも、ホイールカスタムの奥深さを感じられます。

また、オーナー同士が久しぶりの再会を楽しんだり、レイズのグッズを手にしたり、メーカーのスタッフに直接相談したりできるのも、このイベントならではの魅力。単にクルマを並べるだけのイベントではなく、RAYSというブランドをきっかけに、オーナー同士がつながる場になっていました。

ホイールは、クルマの印象を大きく左右するパーツ。だからこそ、どのブランドを選び、どのモデルを履かせるのかには、オーナーのこだわりが表れます。今回紹介したRX-8も、そのこだわりが足元からしっかり伝わってくる1台でした。