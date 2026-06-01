関西女性が注目の賃貸物件エリア…家賃相場2.9万円で大幅上昇【一覧】 CHINTAI調査結果
賃貸物件情報サービスのCHINTAIはこのほど、女性向け賃貸物件検索サイト「Woman.CHINTAI」に掲載された賃貸物件のうち、関西（大阪府、京都府、奈良県、兵庫県、滋賀県、和歌山県）の問合せ数を集計した『住みたい街ランキング2026 関西版』を発表した。
【画像】女性が関西で住みたい街／憧れの街 家賃相場比較も
それによると、「江坂」が昨年4位からランクアップして1位に輝いた。江坂の家賃相場は7.5万円。2位は家賃相場7.4万円の「中津」、3位は家賃相場7.0万円の「阿波座」だった。このほか「十三」「尼崎」「西宮」など、都心へのアクセスと落ち着いた住環境を両立できるエリアがランクインした。「家賃やアクセスなどを踏まえ、“自分に合った暮らしやすさ”で街を選ぶ傾向がみられました」と分析する。
急上昇は10位に入った「三郷」で、昨年346位から大きく上昇。JR大和路線沿線で、大阪市内へのアクセスを確保しながらも、落ち着いた住宅地で暮らしやすさが特徴。家賃相場は2.9万円。また、5位の「緑橋」も前回142位から順位を上げた。
あわせて、関西に在住の18歳〜39歳の未婚女性を対象に、関西で一度は住んでみたい憧れの街をランキング化。「梅田」「京都」「神戸」など、関西を代表する都市が2年連続TOP3となったほか、「芦屋」「西宮北口」など落ち着いた住環境エリアも上位を維持した。
■女性向け賃貸物件検索サイト「Woman.CHINTAI」住みたい街ランキング
1位 江坂 家賃相場7.5万円
2位 中津 家賃相場7.4万円
3位 阿波座 家賃相場7.4万円
4位 十三 家賃相場7.0万円
5位 緑橋 家賃相場6.6万円
5位 本町 家賃相場8.0万円
7位 尼崎 家賃相場6.0万円
7位 立花 家賃相場5.9万円
7位 東三国 家賃相場7.3万円
10位 三郷 家賃相場2.9万円
10位 西宮 家賃相場6.2万円
10位 武庫之荘 家賃相場5.7万円
家賃相場平均6.8万円（ワンルーム・1Kの目安）
調査期間 ：2025年10月1日〜2026年3月31日
調査対象者：『Woman.CHINTAI』ユーザー
調査エリア ：大阪府、京都府、奈良県、兵庫県、滋賀県、和歌山県
集計方法 ：『Woman.CHINTAI』に掲載された賃貸物件のうち、問合せの多かった駅を集計
急上昇ランキングTOP5は、住みたい街ランキングTOP50にランクインした駅のうち、前年（2025年）からの順位上昇幅が大きかった駅を抽出
※沿線は代表の沿線のみを抜粋して記載しています
■憧れの街ランキング
調査期間：2026年4月6日〜2026年4月15日
調査対象者：大阪府、京都府、奈良県、兵庫県、滋賀県、和歌山県、三重県に在住の18歳〜39歳の未婚女性
集計方法 ：2府4県（大阪府、京都府、奈良県、兵庫県、滋賀県、和歌山県）の中で、「一度は住んでみたい憧れの街」とその理由、「憧れの街に実際に住めると思うか」について、インターネットアンケートを実施。回収した有効回答をもとに集計
急上昇ランキングTOP5は、憧れの街ランキングTOP50にランクインした駅のうち、前年（2025年）からの順位上昇幅が大きかった駅を抽出
有効回答数 ：627件
※沿線は代表の沿線のみを抜粋して記載
【画像】女性が関西で住みたい街／憧れの街 家賃相場比較も
それによると、「江坂」が昨年4位からランクアップして1位に輝いた。江坂の家賃相場は7.5万円。2位は家賃相場7.4万円の「中津」、3位は家賃相場7.0万円の「阿波座」だった。このほか「十三」「尼崎」「西宮」など、都心へのアクセスと落ち着いた住環境を両立できるエリアがランクインした。「家賃やアクセスなどを踏まえ、“自分に合った暮らしやすさ”で街を選ぶ傾向がみられました」と分析する。
あわせて、関西に在住の18歳〜39歳の未婚女性を対象に、関西で一度は住んでみたい憧れの街をランキング化。「梅田」「京都」「神戸」など、関西を代表する都市が2年連続TOP3となったほか、「芦屋」「西宮北口」など落ち着いた住環境エリアも上位を維持した。
■女性向け賃貸物件検索サイト「Woman.CHINTAI」住みたい街ランキング
1位 江坂 家賃相場7.5万円
2位 中津 家賃相場7.4万円
3位 阿波座 家賃相場7.4万円
4位 十三 家賃相場7.0万円
5位 緑橋 家賃相場6.6万円
5位 本町 家賃相場8.0万円
7位 尼崎 家賃相場6.0万円
7位 立花 家賃相場5.9万円
7位 東三国 家賃相場7.3万円
10位 三郷 家賃相場2.9万円
10位 西宮 家賃相場6.2万円
10位 武庫之荘 家賃相場5.7万円
家賃相場平均6.8万円（ワンルーム・1Kの目安）
調査期間 ：2025年10月1日〜2026年3月31日
調査対象者：『Woman.CHINTAI』ユーザー
調査エリア ：大阪府、京都府、奈良県、兵庫県、滋賀県、和歌山県
集計方法 ：『Woman.CHINTAI』に掲載された賃貸物件のうち、問合せの多かった駅を集計
急上昇ランキングTOP5は、住みたい街ランキングTOP50にランクインした駅のうち、前年（2025年）からの順位上昇幅が大きかった駅を抽出
※沿線は代表の沿線のみを抜粋して記載しています
■憧れの街ランキング
調査期間：2026年4月6日〜2026年4月15日
調査対象者：大阪府、京都府、奈良県、兵庫県、滋賀県、和歌山県、三重県に在住の18歳〜39歳の未婚女性
集計方法 ：2府4県（大阪府、京都府、奈良県、兵庫県、滋賀県、和歌山県）の中で、「一度は住んでみたい憧れの街」とその理由、「憧れの街に実際に住めると思うか」について、インターネットアンケートを実施。回収した有効回答をもとに集計
急上昇ランキングTOP5は、憧れの街ランキングTOP50にランクインした駅のうち、前年（2025年）からの順位上昇幅が大きかった駅を抽出
有効回答数 ：627件
※沿線は代表の沿線のみを抜粋して記載