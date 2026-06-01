俳優の小池徹平（40）が31日放送の日本テレビ系「おしゃれクリップ」（日曜後10・00）にゲスト出演。妻への思いを語った。

小池は2018年に女優の永夏子と結婚。現在は6歳の長男と5歳の次男を育てている。

小池のプライベートをよく知る人物として親友で俳優の鮫島拓馬がVTR出演。鮫島は「徹平と奥さんはたまに見ていて恥ずかしくなるくらい仲良いですね。徹平もなっちゃん（妻）も本当に凄いのが“ありがとう”と“ごめんね”をさらっと言える」と明かした。

これに小池は「恥ずかしいでしょ」と照れ笑い。その上で、「妻には本当に感謝している。こういうお仕事しているから不規則な時もあるじゃないですか。1人で（子供）2人を見ないといけないワンオペ状態なわけだし。自分も全力で子供たちと向き合っているからこそ、大変さが分かる。常日頃絶対に思っています」と話した。

「台本を覚える時間を作ってくれたり、休んでとか言ってくれるし。忙しい時とかも休みの予定とかも“こういうのあるよ”“こういうとこ遊びに行けるよ”“予約もやっとくね”とか全部やってくれたりする。凄く感謝ですね」と感謝。「奥さんなしでは絶対今の子供たちに100％育っていない」としみじみ語った。