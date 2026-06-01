炒め物にしか使ってない？「オイスターソース」で旨み爆上げ簡単おかず

牡蠣のうまみをぎゅっと凝縮したオイスターソース。買ったはいいものの、使い道がいつも炒め物だけ……そんな方も多いのではないでしょうか。実は、炒め物以外にも手軽においしく使えるレシピがたくさんあるんです！



今回は、自宅で気軽に作れる「オイスターソース」活用レシピを4つご紹介します。

▼とろりとしたあんが絶品「青梗菜のオイスターソースあんかけ」

青梗菜にオイスターソースのあんをかけるだけで、お店のような一品が完成。とろりとしたあんが青梗菜によく絡んで、ご飯がすすむおいしさです。

▼いつもとひと味違う「シーフードカレー」

カレーにオイスターソースをプラスするだけで、深みとコクがぐっとアップ！シーフードのうまみと相性抜群で、家族みんなに喜ばれる味に仕上がります

▼あっさりした中にうまみたっぷり「かぶの和え物」

かぶをオイスターソースで和えるだけで、あっさりしながらもうまみが広がる一品に。食材ひとつで手軽に作れるので、もう一品ほしいときにも重宝します。

▼5分でできる！「きゅうりのオイスターソース和え」

きゅうりをオイスターソースで和えるだけの、超時短レシピ。シャキシャキの食感とオイスターソースのうまみが合わさって、箸が止まらないおいしさです。





炒め物以外にも、和えたりかけたりするだけで、オイスターソースが大活躍！あの独特のうまみとコクは、実はいろんな料理に合うんです。冷蔵庫に眠っているオイスターソース、ぜひ今日の一皿に使ってみてくださいね。