動物病院での爪切りに、心からビビりまくっているワンコの姿が反響を呼んでいます。

話題となっている動画は記事執筆時点で1万3000回再生を突破し、「可愛すぎるう」「この世の終わりみたいな声ｗ」といったコメントが寄せられています。

【動画：病院の診察室でビビりまくる大型犬→爪切りに来ただけなのに…思わず応援したくなる『子どものような光景』】

爪切りが怖すぎる

TikTokアカウント「0315noetok」に投稿されたのは、爪切りのために動物病院にやってきたゴールデンレトリバーの男の子「のえう」君のお姿。ビビりなのえう君は、診察台の上でとっても不安そうな表情。

パチッパチッと爪を切る音が響く中、のえう君は「んんんぅーん」とか細い声を出しています。その声に思わずママは笑ってしまいますが、顔を撫でながら「えらい、えらい」とのえう君を励まし続けます。

腰が抜けちゃいそう！

看護師さんに抱えられ、ママに撫でられながら、爪切りはどんどん進んでいきます。ずっとビビったままののえう君は、尻尾が完全に体の下に入ってしまっていて、今にも腰が抜けてしまいそうです。

爪切りをしてもらっているだけとは思えないくらいに、ずっと悲しげな表情のままののえう君。ママの必死のナデナデと応援で、なんとか耐えている様子。

ママの支えで耐えている

のえう君は恐怖に負けそうになってしまったのか、ママにチューされた後、ママの胸に顔を埋めてしまいます。怖すぎてママに甘えてしまう姿に、思わずキュンとさせられてしまいます。

爪切りが終わると、猛スピードで診察室から脱出したというのえう君。大きな体で、爪切りに全力でビビってしまうのえう君の姿に、多くの人がほっこりすることとなったのでした。

投稿には「可愛すぎるう」「この世の終わりみたいな声ｗ」「ヨシヨシしたくなる」「頑張ったね。偉いよ」「こんなに大きいのにｗ」「嫌なものは嫌だもんね」といったコメントが寄せられています。

のえう君の和やかな日常は、TikTokアカウント「0315noetok」でチェックすることができます。

写真・動画提供：TikTokアカウント「0315noetok」さま

執筆：nagai

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。