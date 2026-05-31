◾️ドラマ『るなしい』

© 意志強ナツ子／講談社 ©「るなしい」製作委員会

▼放送日時・放送局

・テレビ東京、テレビ大阪、テレビ愛知、テレビせとうち、テレビ北海道、TVQ 九州放送

2026年4月2日スタート 毎週木曜 深夜24時30分〜25時00分

・ＢＳテレ東

2026年4月5日スタート 毎週日曜 深夜24時00分〜24時30分

▼配信

各話放送終了後から、動画配信サービス「U-NEXT」にて第一話から最新話まで見放題独占配信

U-NEXT：https://t.unext.jp/r/tv-tokyo_pr

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・TVer：https://tver.jp/series/sr4uh6omhf

・テレ東HP(ネットもテレ東)：https://video.tv-tokyo.co.jp/lunacy/

・Lemino：https://lemino.docomo.ne.jp/catchup/2-1-113-7

【原作】意志強ナツ子『るなしい』（講談社「小説現代」所載）

【主演】原菜乃華

【共演】窪塚愛流 本島純政 影山優佳 滝澤エリカ 駒井蓮 島村龍乃介 加藤小夏 道上珠妃(ダウ90000) 正名僕蔵 / 根岸季衣

【語り】松本まりか

【脚本】上田迅 加藤綾子 前田知礼

【監督】上田迅 青木克齊 佐藤みずき 吉川肇(テレビ東京)

【音楽】岡出莉菜

【オープニングテーマ】Nakamura Hak「善と悪」(maximum10)

【エンディングテーマ】seiza「恋文学」(Sony Music Labels Inc.)

【チーフプロデューサー】祖父江里奈(テレビ東京)

【プロデューサー】吉川肇(テレビ東京) 深津智男(角川大映スタジオ) 平塚美佳子(角川大映スタジオ)

【制作】テレビ東京 / 角川大映スタジオ

【製作著作】「るなしい」製作委員会

▼Info

公式HP：https://www.tv-tokyo.co.jp/lunacy/

公式X：@lunacy_TX https://x.com/lunacy_TX

公式Instagram：@lunacy_TX https://www.instagram.com/lunacy_TX/

公式TikTok：@lunacy_TX https://www.tiktok.com/@lunacy_TX

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