seiza、2ndワンマンライブ開催決定。EDテーマを務めるドラマ『るなしい』原作者・意志強ナツ子との対談podcast公開も
seizaが、10月17日に東京・下北沢ADRIFTにて2ndワンマンライブ＜-New orbit-＞を開催することを発表した。
今回の開催決定にあたり、チケットのオフィシャル最速先行も実施される。受付は6月1日12時からとなるので、ぜひチェックしていただきたい。
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◾️seiza コメント
出会えた君と、これから出会う君へ。
seizaとして初めてステージに立った瞬間の景色が、
瞼の裏に焼き付いています。
笑っている顔、泣いている顔、どこか心配そうな顔。
初めましてなのに、懐かしさすら覚えて安心しました。
気がつけば涙が溢れてしまっていたほどです。
魔法のような夜でした。
あの夜を一緒に過ごした君にも、
まだ顔を知らない君にも、何度でも会って伝えたい。
僕は君を探していたんだ。君に会いたかったんだ。
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そして、先ほど20時には配信リリース中のシングル「恋文学」がエンディングテーマを務めるテレ東系ドラマ『るなしい』の原作者・意志強ナツ子をゲストに迎えた“seiza podcast #15”も公開された。seizaのpodcastとしては初のゲスト回となり、楽曲「恋文学」の制作秘話や、seizaが原作を読んで印象に残ったセリフを意志強先生とトークしていくコーナーも繰り広げられているとのことだ。
◾️＜seiza 2nd ONE MAN LIVE -New orbit-＞
2026年10月17日（土）OPEN 17:30 / START 18:00
会場：東京・下北沢ADRIFT
料金：スタンディング・前売 \5,000（1drink）
問い合わせ：https://seiza-official.jp/feature/contact
・オフィシャル最速先行（抽選制）
受付期間：2026年6月1日（月）12:00〜6月8日（月）23:59
受付URL：https://w.pia.jp/t/seiza-t/
◾️Podcast「seiza podcast #15」
ゲスト：意志強ナツ子
▼Spotify
https://open.spotify.com/show/7HxHcw6vAzYTQ2ZUyYwJeH?si=9b7033cf8a5d497c
▼Apple
https://podcasts.apple.com/jp/podcast/seiza-
◾️「恋文学」
配信：http://seiza.lnk.to/Lovenomy
※ドラマ『るなしい』EDテーマ
▼クレジット
作詞・作曲：seiza
編曲：永澤和真（agehasprings）
配信ジャケット：neybell（https://x.com/neybell_）
◾️ドラマ『るなしい』
▼放送日時・放送局
・テレビ東京、テレビ大阪、テレビ愛知、テレビせとうち、テレビ北海道、TVQ 九州放送
2026年4月2日スタート 毎週木曜 深夜24時30分〜25時00分
・ＢＳテレ東
2026年4月5日スタート 毎週日曜 深夜24時00分〜24時30分
▼配信
各話放送終了後から、動画配信サービス「U-NEXT」にて第一話から最新話まで見放題独占配信
U-NEXT：https://t.unext.jp/r/tv-tokyo_pr
広告付き無料配信サービス「TVer」などで見逃し配信！
・TVer：https://tver.jp/series/sr4uh6omhf
・テレ東HP(ネットもテレ東)：https://video.tv-tokyo.co.jp/lunacy/
・Lemino：https://lemino.docomo.ne.jp/catchup/2-1-113-7
【原作】意志強ナツ子『るなしい』（講談社「小説現代」所載）
【主演】原菜乃華
【共演】窪塚愛流 本島純政 影山優佳 滝澤エリカ 駒井蓮 島村龍乃介 加藤小夏 道上珠妃(ダウ90000) 正名僕蔵 / 根岸季衣
【語り】松本まりか
【脚本】上田迅 加藤綾子 前田知礼
【監督】上田迅 青木克齊 佐藤みずき 吉川肇(テレビ東京)
【音楽】岡出莉菜
【オープニングテーマ】Nakamura Hak「善と悪」(maximum10)
【エンディングテーマ】seiza「恋文学」(Sony Music Labels Inc.)
【チーフプロデューサー】祖父江里奈(テレビ東京)
【プロデューサー】吉川肇(テレビ東京) 深津智男(角川大映スタジオ) 平塚美佳子(角川大映スタジオ)
【制作】テレビ東京 / 角川大映スタジオ
【製作著作】「るなしい」製作委員会
▼Info
公式HP：https://www.tv-tokyo.co.jp/lunacy/
公式X：@lunacy_TX https://x.com/lunacy_TX
公式Instagram：@lunacy_TX https://www.instagram.com/lunacy_TX/
公式TikTok：@lunacy_TX https://www.tiktok.com/@lunacy_TX
ハッシュタグ：#ドラマるなしい
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