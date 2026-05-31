Wソックスは「右太腿裏負傷」のためIL入りを発表

ホワイトソックスは30日（日本時間31日）、村上宗隆内野手が「右太腿裏負傷」のため負傷者リスト（IL）入りしたと発表した。1年目にしてア・リーグトップタイの20本塁打を放っていた主砲を巡る“悲報”に、日本のファンも「本当に残念」「マジかぁ……楽しみの一つが減った」と肩を落とした。

村上は29日（同30日）のタイガース戦で、3回の第2打席にニゴロを放った際に左足を負傷。代走が送られ、途中交代していた。地元メディアが伝えたところによると、この日ウィル・ベナブル監督が村上について、グレード2の筋損傷で、4週間から6週間ほどの離脱になると説明したという。

村上はここまで57試合に出場して打率.240、20本塁打、41打点、OPS.938をマークし、ア・リーグ中地区2位と躍進するチームを支えていただけに、離脱は大きな痛手となる。

ファンも「村上vs大谷を見るプランが、あと2週間というところで崩壊」「HR王どうなるの」「村上宗隆さんの活躍を毎日ウキウキで待っている身としては、とても悲しい」と落胆。一方で「焦らずゆっくり治して欲しい」「戻って来てから30本打ってください」「昨年NPBでも復活してから驚異のペースでホームランを量産しただけに後半戦だけで30本打つ可能性はある」と願う声も多かった。（Full-Count編集部）