信用残ランキング【売り残増加】 ソニーＦＧ、東京きらぼし、ロイヤルＨＤ
●信用売り残増加ランキング【ベスト50】
※5月22日信用売り残の5月15日信用売り残に対する増加ランキング。
（株式分割などがある場合は換算して算出）
―― 東証プライム：1557銘柄 ――
(単位は千株)
銘柄名 前週比 売り残 信用倍率
１．<8729> ソニーＦＧ 1,752 9,719 12.39
２．<7173> 東京きらぼし 1,418 1,847 0.32
３．<8179> ロイヤルＨＤ 1,039 2,065 0.09
４．<3697> ＳＨＩＦＴ 847 3,052 5.33
５．<8801> 三井不 747 946 3.22
６．<3197> すかいらーく 663 1,540 0.69
７．<8306> 三菱ＵＦＪ 650 2,572 11.43
８．<9432> ＮＴＴ 631 3,602 36.42
９．<7383> ネットプロ 530 858 9.35
10．<6526> ソシオネクス 509 1,645 3.75
11．<3064> モノタロウ 500 982 1.26
12．<7211> 三菱自 492 1,607 4.41
13．<3853> アステリア 367 935 2.24
14．<3865> 北越コーポ 339 369 0.21
15．<9755> 応用地質 309 816 0.12
16．<3201> ニッケ 284 592 0.20
17．<3191> ジョイ本田 272 775 0.12
18．<4552> ＪＣＲファ 268 572 4.72
19．<6976> 太陽誘電 264 734 1.49
20．<1377> サカタタネ 260 625 0.12
21．<6098> リクルート 242 447 2.21
22．<8411> みずほＦＧ 237 651 12.33
23．<6584> 三桜工 230 426 2.30
24．<8308> りそなＨＤ 221 601 4.28
25．<9273> コーア商ＨＤ 215 386 0.48
26．<6191> エアトリ 211 236 3.54
27．<5401> 日本製鉄 203 2,374 17.88
28．<8698> マネックスＧ 192 429 13.55
29．<8410> セブン銀 188 4,885 1.50
30．<4848> フルキャスト 186 420 0.67
31．<9509> 北海電 182 2,980 2.56
32．<7532> パンパシＨＤ 177 1,594 2.20
33．<3148> クリエイトＳ 173 1,900 0.03
34．<5411> ＪＦＥ 165 615 7.70
35．<8923> トーセイ 159 216 0.67
36．<9247> ＴＲＥＨＤ 156 168 2.44
37．<2492> インフォＭＴ 152 1,540 1.41
38．<6240> ヤマシン―Ｆ 145 601 1.24
39．<7389> あいちＦＧ 144 274 12.96
40．<8267> イオン 143 2,687 2.13
41．<4543> テルモ 142 263 3.02
42．<6986> 双葉電 142 631 1.28
43．<4246> ＤＮＣ 140 175 3.52
44．<2337> いちご 133 895 1.05
45．<8316> 三井住友ＦＧ 129 618 19.95
46．<6723> ルネサス 128 837 2.04
47．<7599> ＩＤＯＭ 127 974 0.61
48．<4062> イビデン 125 758 1.87
49．<6762> ＴＤＫ 117 662 4.06
50．<7013> ＩＨＩ 116 674 36.70
株探ニュース
※5月22日信用売り残の5月15日信用売り残に対する増加ランキング。
（株式分割などがある場合は換算して算出）
―― 東証プライム：1557銘柄 ――
(単位は千株)
銘柄名 前週比 売り残 信用倍率
１．<8729> ソニーＦＧ 1,752 9,719 12.39
２．<7173> 東京きらぼし 1,418 1,847 0.32
３．<8179> ロイヤルＨＤ 1,039 2,065 0.09
４．<3697> ＳＨＩＦＴ 847 3,052 5.33
５．<8801> 三井不 747 946 3.22
６．<3197> すかいらーく 663 1,540 0.69
７．<8306> 三菱ＵＦＪ 650 2,572 11.43
８．<9432> ＮＴＴ 631 3,602 36.42
９．<7383> ネットプロ 530 858 9.35
10．<6526> ソシオネクス 509 1,645 3.75
11．<3064> モノタロウ 500 982 1.26
12．<7211> 三菱自 492 1,607 4.41
13．<3853> アステリア 367 935 2.24
14．<3865> 北越コーポ 339 369 0.21
15．<9755> 応用地質 309 816 0.12
16．<3201> ニッケ 284 592 0.20
17．<3191> ジョイ本田 272 775 0.12
18．<4552> ＪＣＲファ 268 572 4.72
19．<6976> 太陽誘電 264 734 1.49
20．<1377> サカタタネ 260 625 0.12
21．<6098> リクルート 242 447 2.21
22．<8411> みずほＦＧ 237 651 12.33
23．<6584> 三桜工 230 426 2.30
24．<8308> りそなＨＤ 221 601 4.28
25．<9273> コーア商ＨＤ 215 386 0.48
26．<6191> エアトリ 211 236 3.54
27．<5401> 日本製鉄 203 2,374 17.88
28．<8698> マネックスＧ 192 429 13.55
29．<8410> セブン銀 188 4,885 1.50
30．<4848> フルキャスト 186 420 0.67
31．<9509> 北海電 182 2,980 2.56
32．<7532> パンパシＨＤ 177 1,594 2.20
33．<3148> クリエイトＳ 173 1,900 0.03
34．<5411> ＪＦＥ 165 615 7.70
35．<8923> トーセイ 159 216 0.67
36．<9247> ＴＲＥＨＤ 156 168 2.44
37．<2492> インフォＭＴ 152 1,540 1.41
38．<6240> ヤマシン―Ｆ 145 601 1.24
39．<7389> あいちＦＧ 144 274 12.96
40．<8267> イオン 143 2,687 2.13
41．<4543> テルモ 142 263 3.02
42．<6986> 双葉電 142 631 1.28
43．<4246> ＤＮＣ 140 175 3.52
44．<2337> いちご 133 895 1.05
45．<8316> 三井住友ＦＧ 129 618 19.95
46．<6723> ルネサス 128 837 2.04
47．<7599> ＩＤＯＭ 127 974 0.61
48．<4062> イビデン 125 758 1.87
49．<6762> ＴＤＫ 117 662 4.06
50．<7013> ＩＨＩ 116 674 36.70
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