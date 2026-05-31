　●信用売り残増加ランキング【ベスト50】

　　※5月22日信用売り残の5月15日信用売り残に対する増加ランキング。
　　（株式分割などがある場合は換算して算出）
　　　 ―― 東証プライム：1557銘柄 ――
　　　　　　　　　　　　　　　　　 (単位は千株)
　　　　　 銘柄名　　　　　　前週比　　 売り残　信用倍率
１．<8729> ソニーＦＧ 　　　　1,752　　　9,719　　 12.39
２．<7173> 東京きらぼし 　　　1,418　　　1,847　　　0.32
３．<8179> ロイヤルＨＤ 　　　1,039　　　2,065　　　0.09
４．<3697> ＳＨＩＦＴ 　　　　　847　　　3,052　　　5.33
５．<8801> 三井不 　　　　　　　747　　　　946　　　3.22
６．<3197> すかいらーく 　　　　663　　　1,540　　　0.69
７．<8306> 三菱ＵＦＪ 　　　　　650　　　2,572　　 11.43
８．<9432> ＮＴＴ 　　　　　　　631　　　3,602　　 36.42
９．<7383> ネットプロ 　　　　　530　　　　858　　　9.35
10．<6526> ソシオネクス 　　　　509　　　1,645　　　3.75
11．<3064> モノタロウ 　　　　　500　　　　982　　　1.26
12．<7211> 三菱自 　　　　　　　492　　　1,607　　　4.41
13．<3853> アステリア 　　　　　367　　　　935　　　2.24
14．<3865> 北越コーポ 　　　　　339　　　　369　　　0.21
15．<9755> 応用地質 　　　　　　309　　　　816　　　0.12
16．<3201> ニッケ 　　　　　　　284　　　　592　　　0.20
17．<3191> ジョイ本田 　　　　　272　　　　775　　　0.12
18．<4552> ＪＣＲファ 　　　　　268　　　　572　　　4.72
19．<6976> 太陽誘電 　　　　　　264　　　　734　　　1.49
20．<1377> サカタタネ 　　　　　260　　　　625　　　0.12
21．<6098> リクルート 　　　　　242　　　　447　　　2.21
22．<8411> みずほＦＧ 　　　　　237　　　　651　　 12.33
23．<6584> 三桜工 　　　　　　　230　　　　426　　　2.30
24．<8308> りそなＨＤ 　　　　　221　　　　601　　　4.28
25．<9273> コーア商ＨＤ 　　　　215　　　　386　　　0.48
26．<6191> エアトリ 　　　　　　211　　　　236　　　3.54
27．<5401> 日本製鉄 　　　　　　203　　　2,374　　 17.88
28．<8698> マネックスＧ 　　　　192　　　　429　　 13.55
29．<8410> セブン銀 　　　　　　188　　　4,885　　　1.50
30．<4848> フルキャスト 　　　　186　　　　420　　　0.67
31．<9509> 北海電 　　　　　　　182　　　2,980　　　2.56
32．<7532> パンパシＨＤ 　　　　177　　　1,594　　　2.20
33．<3148> クリエイトＳ 　　　　173　　　1,900　　　0.03
34．<5411> ＪＦＥ 　　　　　　　165　　　　615　　　7.70
35．<8923> トーセイ 　　　　　　159　　　　216　　　0.67
36．<9247> ＴＲＥＨＤ 　　　　　156　　　　168　　　2.44
37．<2492> インフォＭＴ 　　　　152　　　1,540　　　1.41
38．<6240> ヤマシン―Ｆ 　　　　145　　　　601　　　1.24
39．<7389> あいちＦＧ 　　　　　144　　　　274　　 12.96
40．<8267> イオン 　　　　　　　143　　　2,687　　　2.13
41．<4543> テルモ 　　　　　　　142　　　　263　　　3.02
42．<6986> 双葉電 　　　　　　　142　　　　631　　　1.28
43．<4246> ＤＮＣ 　　　　　　　140　　　　175　　　3.52
44．<2337> いちご 　　　　　　　133　　　　895　　　1.05
45．<8316> 三井住友ＦＧ 　　　　129　　　　618　　 19.95
46．<6723> ルネサス 　　　　　　128　　　　837　　　2.04
47．<7599> ＩＤＯＭ 　　　　　　127　　　　974　　　0.61
48．<4062> イビデン 　　　　　　125　　　　758　　　1.87
49．<6762> ＴＤＫ 　　　　　　　117　　　　662　　　4.06
50．<7013> ＩＨＩ 　　　　　　　116　　　　674　　 36.70

株探ニュース