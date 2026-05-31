「危険…」“ほぼ紐ドレス”で話題を集めたミヨン、グラマラス体型あらわな肌見せ衣装で視線集中！

i-dleのミヨンが、圧倒的な美貌でファンを魅了した。

ミヨンは最近、自身のインスタグラムを更新し、写真を投稿した。

【写真】ミヨン、“ほぼ紐”ドレスで大胆露出

写真の中のミヨンは、淡いパステルイエローのベアトップドレスを華麗に着こなしている。タイトなトップスが際立たせる抜群のプロポーションと、彼女が放つ高貴なオーラに、思わず目を奪われる。

この投稿を見たファンからは「本物のプリンセス」「可愛さ爆発してる」「危険な美しさ」「美しすぎて言葉を失った」といったコメントが寄せられている。

（写真＝ミヨンInstagram）

なお、ミヨンが所属するi-dleは、来る7月にニューアルバムをリリース予定だ。

◇ミヨン プロフィール

1997年1月31日生まれ。本名チョ・ミヨン。韓国の5人組女性アイドルグループi-dle（前(G)I-DLE）の一員として、2018年5月2日にミニアルバム『I am』でデビュー。圧倒的な歌唱力と優れたルックスで人気を博している。2018年にCUBEエンターテインメントに入社したが、もともとはYGエンターテインメントに所属しており、BLACKPINKメンバー候補の1人だった。