『豊臣兄弟！』新キャストにネット騒然 父は大物俳優
仲野太賀が主演を務めるNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』（毎週日曜 後8：00）の公式SNSが28日に更新され、市川團子が演じる森乱の扮装写真が公開された。歌舞伎界の若手として注目を集める團子にとって初の大河ドラマ出演となり、SNSでは「眉目秀麗」「凛々しい」「待ってました」などの声が相次いでいる。
【写真あり】新キャストを公開！父は大物俳優
『豊臣兄弟！』は、2026年放送の大河ドラマ第65作。天下人・豊臣秀吉を支えた弟の豊臣秀長を主人公に据え、戦国時代を兄弟の絆を軸に描くオリジナル作品だ。主人公の豊臣秀長（小一郎）を仲野太賀、兄の豊臣秀吉（藤吉郎）を池松壮亮が演じる。
今回公開された森乱は、軍記物などで広く知られる森蘭丸のこと。森可成の三男として生まれ、幼少期から織田信長に小姓として仕えた。やがて近習として信長を支え、本能寺の変では18歳で討ち死にしたと伝えられる人物である。今作では近年の研究や当時の史料に基づき、一般的に知られる「蘭丸」ではなく、「乱（乱法師）」の名で登場。歴史的な考証を踏まえた人物設定にも注目が集まっている。
團子は俳優・香川照之（市川中車）の長男としても知られ、歌舞伎界の次代を担う若手として活躍。映像作品への本格出演は今回が初となる。今月には東京・THEATER MILANO-Zaで上演された『獨道中五十三驛』で13役を早替わりで演じ、その表現力が話題となった。
公開された扮装写真では、端正な顔立ちと鋭い眼差しが印象的な戦国武士姿を披露。落ち着いたたたずまいの中にも信長の側近として生きた森乱の聡明さや気迫を感じさせる仕上がりとなっている。SNSでは「想像以上にはまり役」「美しい森乱になりそう」「若き日の蘭丸のイメージにぴったり」「大河で見られるのが楽しみ」「初映像作品とは思えない存在感」など期待の声が続出。大河初出演を果たす市川團子が、戦国史の中でも高い人気を誇る森乱をどのように演じるのか、放送前から大きな関心を集めている。
【写真あり】新キャストを公開！父は大物俳優
『豊臣兄弟！』は、2026年放送の大河ドラマ第65作。天下人・豊臣秀吉を支えた弟の豊臣秀長を主人公に据え、戦国時代を兄弟の絆を軸に描くオリジナル作品だ。主人公の豊臣秀長（小一郎）を仲野太賀、兄の豊臣秀吉（藤吉郎）を池松壮亮が演じる。
團子は俳優・香川照之（市川中車）の長男としても知られ、歌舞伎界の次代を担う若手として活躍。映像作品への本格出演は今回が初となる。今月には東京・THEATER MILANO-Zaで上演された『獨道中五十三驛』で13役を早替わりで演じ、その表現力が話題となった。
公開された扮装写真では、端正な顔立ちと鋭い眼差しが印象的な戦国武士姿を披露。落ち着いたたたずまいの中にも信長の側近として生きた森乱の聡明さや気迫を感じさせる仕上がりとなっている。SNSでは「想像以上にはまり役」「美しい森乱になりそう」「若き日の蘭丸のイメージにぴったり」「大河で見られるのが楽しみ」「初映像作品とは思えない存在感」など期待の声が続出。大河初出演を果たす市川團子が、戦国史の中でも高い人気を誇る森乱をどのように演じるのか、放送前から大きな関心を集めている。