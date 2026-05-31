きょう5月31日（日）よる10時 日本テレビ系で放送の『おしゃれクリップ』には、小池徹平が登場！テレビ初公開となるパパとしての姿を、600点以上のプライベートショットから辿りつつ、家族への愛とともに全力で過ごしてきた6年間を回顧。かけがえのない時間のなかで成長を遂げる息子たちの姿や、常に自身を思いやりつづける妻からの手紙に、目から涙が溢れる。

◆限られた時間に全力で向き合うパパとしての姿

現在小学校1年生と年長の子を育て、ラジオでも子育て番組を担当するなど、その“パパの顔”が話題になっている小池。小池と20年来の付き合いで、パパの先輩でもある杉浦太陽はその熱量を「役作りしている時の集中力くらい」と語る。「小学校に入るまでの時期を、1秒たりとも逃したくない」と朝6時からスタートする親子のルーティンを語る小池に、自身もパパである山崎育三郎は共感する。

◆成長の記録に垣間見える小池流子育て術

番組では、小池の妻たちが提供した558枚の写真と43本の動画をもとに、その子育ての様子を紐解くことに。子どもたちの成長に対し、時に寄り添い、時に負けじと対抗する姿から、工夫の詰まった子育て術を明らかにしていく。30代前半まで仕事に全力を捧げてきた小池が今「（仕事より）大事なもの」である子どもたちと全力で向き合う理由。それは芸能の道に進むため、15歳で単身上京した小池ならではの原体験があった。

◆子どもたちについたとある“嘘”と長男の驚くべき成長

わずかな間にも成長を遂げる子どもたちの姿にしばしば涙ぐむという小池は、その涙もろさを象徴するエピソードとして、2年前に兄弟を預けたサマースクールでの思い出を振り返る。親元を離れ、様々な貴重な経験をさせるため、心を鬼にして子どもたちについたとある嘘と、返ってきた息子からの言葉。そして「子どもの意思を尊重したい」と決意し迎えた翌年、同じイベントで長男が見せた驚くべき変化とは。

◆家族からのサプライズに改めて感じる、息子たちの成長と妻の愛

最後に番組では、小池の子どもたちがパパにサプライズボイスメッセージをプレゼント。全く知らなかったという小池は、改めて感じた子どもたちの成長ぶりに感動する。さらに、続けて寄せられた妻からの手紙を育三郎が代読すると、小池はいつも家族を最優先に考え、愛し続けてくれている妻への感謝を口に。家族と全力で向き合い続けた日々を再確認した小池は思わず目頭を熱くする。