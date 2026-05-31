【今週の注目アイテム5選】手書きできるカラー「Kindle」やJBLのAI搭載スピーカーアンプ他

梅雨入りや猛暑シーズンを前に、毎日の暮らしを少しでも快適にしてくれる最新アイテムが続々登場しています。

読書やメモに集中できるカラー電子ペーパー端末から、AIで音楽体験を進化させるスマートスピーカーアンプ、雨の日でも気兼ねなく使える撥水レザーバッグ、猛暑対策に役立つ“着る冷却システム”、さらに家中どこでも使えるコードレス扇風機まで、機能性と快適性を兼ね備えた注目アイテムが勢ぞろい。

今回は、日常や趣味の時間をアップデートしてくれる最新ガジェット＆ライフスタイルアイテムを5つご紹介します。

1. 手書きもカラー化！「Kindle Scribe Colorsoft」登場

2007年に登場したKindleシリーズは、電子書籍リーダーとして進化を続け、2022年には手書き機能を備えた「Kindle Scribe」が発売されました。そして第3世代となる「Kindle Scribe Colorsoft」が、初のカラーE-Ink搭載モデルとして日本上陸します。

11インチの大型画面ながら薄型・軽量化を実現し、電子書籍やPDF、画像にカラーで手書きメモを書き込めます。Google DriveやOneDriveとの連携、OneNoteへの書き出しにも対応しています。一方で、WebブラウザやSNS機能を省き、「読む」と「書く」に集中できる点が特徴です。

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2.AIで楽曲を自由に分離！JBL「BandBox」が変える音楽体験とは

音楽は人の心を動かし、日常のさまざまな場面で大きな力を与えてくれます。そんな音楽体験を自宅でも充実させる製品として、JBLのスマートスピーカーアンプ「BandBox Solo」「BandBox Trio」。

最大の特徴は、AIによるステム分離機能を搭載している点で、楽曲からボーカルや特定の楽器の音を除去でき、演奏練習や楽曲制作に活用できます。「Solo」は小型軽量で持ち運びやすく、パワフルな音質を実現。「Trio」は大型ウーファーと4チャンネルミキサーを備え、複数人での演奏にも対応します。さらに「JBL One」アプリと連携し、エフェクト設定などもスマホで簡単に操作可能です。初心者から音楽好きまで幅広く楽しめるスピーカーアンプとなっています。

>> AI搭載!? いよいよBluetoothスピーカーもここまで来た。音楽鑑賞でも演奏でも活躍するJBLの新作

3. 雨の日も気兼ねなく使える。ATTITUの撥水レザーバッグ

土屋鞄製造所が展開するブランド“ATTITU”から、雨の日でも使いやすい撥水ライトレザー採用の新作バッグが登場しました。

「LEATHER BACKPACK M 017」は、容量約22Lのレザーバックパックで、A4書類や14インチPCも収納可能。撥水性に優れ、水染みが付きにくいうえ、約660gと軽量なのも魅力です。7つのポケットやクッション性の高い背面設計など、実用性も充実しています。

「LEATHER POUCH+REUSABLE BAG XXS 018」は、ミニサイズのポーチにエコバッグを内蔵した便利なアイテム。どちらも雨の日でも気軽に使え、普段使いから外出まで幅広く活躍するアイテムとなっています。

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4. スノーピークが本気で作った“着る冷却システム”

近年の猛暑で夏キャンプが過酷になる中、老舗アウトドアブランド Snow Peakから、冷感アパレルシリーズ「Cooling System Wear」が登場。

注目は、ペルチェ素子6基とファンを同時稼働させる「Peltier Cooling Device Vest」で、首元や背面、脇を効率よく冷却します。また「Water Cooling Device Vest」は、水冷式で静かに長時間冷やせるのが特徴で、氷や保冷剤も使用可能です。このほか、水を含ませて使う冷感ポンチョ「Peak Shade」や、保冷力に優れた「Stainless Cooling Pack」もラインナップ。猛暑下でも快適にキャンプを楽しめるアイテムとして注目されています。

>> 夏の定番になりつつある“ペルチェ”を6基も搭載！ スノーピークが"冷感ウエアに本気を出してきた

5. コードレスで家中どこでも快適！ Russell Hobbs新型ファン

英国発の家電ブランド Russell Hobbs は、コードレスで使える「充電式折りたたみファン」を6月12日に発売予定です。最大の特徴は、電源コード不要で家中どこでも自由に設置できる点。約3.6kgと軽量で持ち運びやすく、コードによる転倒やペットのいたずらの心配もありません。風量は14段階で細かく調整可能なほか、エコモードやおやすみモード、自然風モードなど多彩な運転モードを搭載。首振りや高さ調整にも対応し、サーキュレーターとしても活躍します。

さらに折りたたみ式のため収納しやすく、ガードや羽根は水洗い可能。省エネ性と使い勝手を兼ね備えた、夏に便利な一台です。

>> コンセントの位置に縛られず家中どこでも使える次世代コードレス扇風機

＜文／GoodsPress Web編集部＞

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