中国宇宙ステーションでの第10次宇宙科学実験のサンプルが5月29日、神舟22号宇宙船と共に帰還しました。一部の実験サンプルが30日未明に北京に運ばれ、今後の研究のため科学者に引き渡されました。

今回帰還した科学実験サンプルは、生命科学、材料科学、燃焼科学の23の実験プロジェクトに関わるもので、生命実験サンプル9種、材料実験サンプル12種、燃焼実験サンプル2種となっており、総重量は約41キログラムです。現在、人工胚や脳オルガノイドなどの生命科学実験サンプルは既に中国科学院宇宙応用工程技術センターに移送され、スタッフによる状態確認を経て、今後の研究のために科学者に引き渡されています。残りの材料科学、燃焼科学に関する実験サンプルは、後日、「神舟22号」宇宙船の帰還カプセルと共に北京に運ばれる予定です。

中国有人宇宙プロジェクト弁公室の発表によると、「神舟21号」有人飛行ミッションを順調に終えた宇宙飛行士クルーは、北京時間5月30日、航空機で北京に到着しました。北京到着後、3人の宇宙飛行士は隔離・回復期間に入り、総合的な医学検査と健康評価を受けるとともに、休養に入ります。その後、北京で報道陣との合同記者会見が行われる予定です。（提供/CGTN Japanese）