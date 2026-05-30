今年３月１日に入籍した歌舞伎俳優の中村橋之助（３０）と妻で俳優の能條愛未（３１）が３０日に都内のホテルで神前挙式し、結婚披露宴を開いた。媒酌人は迫本淳一・松竹会長夫妻が務めた。

歌舞伎界の御曹司と、元乃木坂４６メンバーという人気者同士のカップルにふさわしく、披露宴は超の字が付くほど盛大なものとなった。

祝辞を述べたのは筒井義信・経団連会長と、２人が出会った舞台を演出した宝塚歌劇団特別顧問の小池修一郎氏で、乾杯の音頭は松竹の高橋敏弘社長。片岡仁左衛門、中村梅玉ら多くの歌舞伎俳優、西野七瀬、高山一実ら元乃木坂４６メンバー、芸能界から高橋英樹、水谷豊、市村正親、大竹しのぶ、薬丸裕英、渡辺えり、恵俊彰、高橋克典、南果歩、ネプチューン・堀内健ら、スポーツ界から高橋由伸・元巨人監督、高津臣吾・元ヤクルト監督、佐々岡真司・元広島監督ら約１０００人が出席。新郎の同級生・花田優一氏も出席した。

披露宴の最終盤、橋之助が父の中村芝翫と三田寛子、能條が母の明美さんに花束を贈呈すると、感極まった三田は号泣。何度も涙をぬぐい、橋之助と抱擁した。

芝翫は出席者と祝辞を述べた筒井義信・経団連会長、宝塚歌劇団特別顧問の小池修一郎氏、乾杯の音頭をとった松竹の高橋敏弘社長に感謝し、「こうして身に余るこのような盛大な祝宴を挙げさせていただいた２人は本当に幸せ者だと思っております。まだまだ橋之助は役者として、まだ小僧っ子でございます。これからでございますけど、どうかこの若い２人に皆さまどうか温かいご支援、ご指導、ご鞭撻（べんたつ）を賜りますよう、私よりも伏して伏して、お願いを申し上げまする次第にございまする」とあいさつして宴を締めくくった。