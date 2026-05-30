勝利後のハイタッチ…突如振り向いたゲレーロJr.から珍指令

ブルージェイズ・岡本和真内野手に“珍指令”が出ていたようだ。26日（日本時間27日）から始まっていた本拠地でのマーリンズとのシリーズ中、試合に勝利後の映像をMLB公式X（旧ツイッター）が29日（同30日）に公開。ブラディミール・ゲレーロJr.内野手から話しかけられ、言われた通りに行動する姿にファンも爆笑している。

MLB公式Xは「ブラディミール・ゲレーロJr.がカズマ・オカモトにファッションのアドバイスをしている」として動画を公開した。舞台は27日（同28日）のマーリンズ戦後だと思われ、勝利のハイタッチ直前、岡本は列の1つ前にいたゲレーロJr.から帽子のつばを後ろにするよう突然指示を受けた。

苦笑いを浮かべながらも、14年総額5億ドル（約796億円3000万円）のスーパースターからの要求とあってすぐに応じ、素直に被り直していた。そして翌29日（同30日）には、球団公式Xが「彼は今回は覚えていた」との文言とともに、教え通りにキャップを後ろ向きに被っている岡本の画像を投稿。年齢は岡本の方が上だが、メジャーの先輩である主砲との交流を通じ、完全にチームへ溶け込んでいる。

以前から岡本とゲレーロJr.は仲の良さで知られているが、また明らかになった交流にファンも注目した。「なんで言われるがままやねん」「なんでやねん」「ゲレーロは岡本の良き兄貴分やな」「ジャイアンには逆らえないですね」「言葉の壁を超えてチームに溶け込んでる感じがして嬉しい」「すごくかわいい」「子分感あってオモロイ」「ほっこりする」「オカモロのほうが年上なのに子分感あってオモロイ」といった声が寄せられていた。（Full-Count編集部）