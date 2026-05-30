

麻実れい＆黒木瞳ら

麻実れい、剣幸、涼風真世、一路真輝、真琴つばさ、姿月あさと、湖月わたる、彩輝なお、凰稀かなめ、紅ゆずる、小柳ルミ子、黒木瞳の宝塚OGが30日、東京・日本武道館で行われた「TOKYO FM／BS11presents 昭和100周年記念 昭和ゴールデンHITS 100 in Orchestra 〜宝塚レジェンドスターたちが歌う昭和の名曲！〜」に出演。コンサート前には囲み取材に応じた。

麻実れいは「素敵なひと時をお客様と一緒に楽しみたいです！」とし、小柳ルミ子は「ぜひ恒例化して頂けたらファンの方も喜んで下さると思います！」と期待感を示した。

芸能生活55周年を迎えた麻実れいをはじめ、剣幸、涼風真世、一路真輝、真琴つばさ、姿月あさと、湖月わたる、彩輝なお、凰稀かなめ、紅ゆずる。宝塚歌劇団歴代トップ男役OGレジェントスターが史上初めて日本武道館に集結。また、レジェンドゲストとして、「わたしの城下町」「瀬戸の花嫁」などの数々のヒット曲を歌うトップシンガー小柳ルミ子が登場。小柳ルミ子は、麻実れいと宝塚歌劇団同期となり、日本武道館で実に56年ぶりの再会を果たし、同じステージに立った。MCを黒木瞳が務めた。

今回のコンサートでは、出演者がセレクトした昭和100年の思い出に残る曲、そして特別企画として、独自に選んだ昭和100年を代表する名曲100曲の中からネット投票で選んでいただいたTOP10の曲をカウントダウン形式で発表しながらオーケストラの生演奏と共に披露した。