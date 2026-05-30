adieu、新曲「Wanna me」がTVアニメ『本好きの下剋上 領主の養女』2クールEDテーマに決定
adieuが、TVアニメ『本好きの下剋上 領主の養女』2クール目エンディングテーマに新曲「Wanna me」が起用されたことを発表した。
新曲「Wanna me」は、シンガーソングライター・柴田聡子による作詞・作曲。孤独や弱さを抱えつつも、自分を信じて奮闘し、仲間と絆を育んでいくローゼマイン。そんな彼女の内外にある心強さを、自分らしさを歌い手のadieuが語り部のように寄り添い、聴く人すべての心に響くよう描いた楽曲になっているという。
また、同曲を収録したシングルCDが2026年7月29日に発売することも決定した。商品はBDを同梱した 「初回生産限定盤」、「期間生産限定盤（アニメ描きおろしイラストジャケット）」の計2形態での発売を予定。「初回生産限定盤」には、2025年9月に神奈川・KT Zepp Yokohamaにて行われた＜adieu LIVE 2025 à la plume＞のライブ映像が収録される。
◾️シングル「Wanna me」
2026年7月29日（水）リリース
購入：https://adieu.lnk.to/Wanname_PKG
・初回生産限定盤（CD+BD）
品番：SRCL-13745〜6 価格：\7,000（税込）
・通常盤（CD ONLY）
品番：SRCL-13747 価格：￥1,500（税込）
▼CD収録楽曲
Wanna me、そのほか未定
▼BD収録
adieu LIVE 2025 à la plume
Making of adieu LIVE 2025 à la plume
※内容は変更になる場合があります
※店舗別特典の内容、絵柄は後日解禁となります。
◾️TVアニメ『本好きの下剋上 領主の養女』
▼放送枠
読売テレビ・日本テレビ系全国ネット 毎週土曜夕方5時30分枠 ※一部地域を除く
TOKYO MX 毎週月曜よる9時25分
AT-X 毎週火曜よる9時
絶賛放送中！
▼イントロダクション
「本がなければ作ればいい！」
ひとりの少女の情熱が世界を動かす――
魔力を持つ貴族が支配する＜エーレンフェスト＞
書物なき世界で本作りに奮闘するマインだったが、その身に秘めた強大な魔力が陰謀を招く。
下町の家族や仲間を守るため、彼女は領主の養女・ローゼマインとして生きる道を選ぶ。
大切な家族と別れ、自分の名前さえ捨てて――
常識の通じない貴族社会で、本への情熱と家族への想いを胸に、
ローゼマインの闘いが始まる！
▼原作＆スタッフ
原 作 香月美夜『本好きの下剋上〜司書になるためには手段を選んでいられません〜』（TOブックス刊）
原作イラスト 椎名優 漫 画 波野涼
監 督 岩崎良明 シリーズ構成 國澤真理子 キャラクターデザイン 簑輪愛子
色彩設計 近藤牧穂 美術設定 田村せいき 日高綾美 田峰育子 呂逸飛 美術監督 田村せいき
撮影監督 小池真由子 編集 増永純一 音響監督 渡辺淳 音響効果 倉橋裕宗
音 楽 未知瑠 アニメーションプロデューサー 吉信慶太
アニメーション制作 WIT STUDIO
著作権表記 (C) 香月美夜・TOブックス／本好きの下剋上製作委員会２０２６
公式㏋：https://booklove-anime.jp/
公式X：https://x.com/anime_booklove
◾️EP『adieu 5』
2026年4月22日（水）
CD購入：https://adieu.lnk.to/adieu5_PKG
配信：https://adieu.lnk.to/adieu5_DG
○初回生産限定盤（CD＋BD）
SRCL-13674〜5 9,800円（税込）
・CD：全6曲収録
・BD収録
adieu LIVE 2024 mare -冬のあまやどり-
adieu LIVE 2024 mare -冬のあまやどり- Behind the scenes
「新曲」MUSIC VIDEO Behind the scenes
※初回盤限定特典封入※紙ジャケット仕様
○通常盤（CD only）
SRCL-13676 3,800円（税込）
・CD：全6曲収録
▼CD収録楽曲
「元気？」
Words and Music：Satoko Shibata
Arrangement：Rikimaru Sakuragi（prodz）Cooperation with Yaffle
「泣いてしまいそう」
Words and Music：Jiro Yanase（betcover!!）
Arrangement：Rikimaru Sakuragi（prodz）Cooperation with Yaffle
「ブルーアワー」
Words and Music：luvis
Arrangement：luvis Additional：Yaffle
「ナイトバード」
Words and Music：Hiyune（chilldspot）
Arrangement：Rikimaru Sakuragi（prodz）Cooperation with Yaffle
「植物園」
Words and Music：Wataru Sawabe（Skirt）
Arrangement：knoak Cooperation with Yaffle
「Untitled」
Words and Music：JQ（Nulbarich）
Arrangement：Yuka Kawabata（prodz）Cooperation with Yaffle
関連リンク
◆adieu オフィシャルサイト
◆adieu オフィシャルX
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◆adieu オフィシャルYouTubeチャンネル