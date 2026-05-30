◾️TVアニメ『本好きの下剋上 領主の養女』

(C) 香月美夜・TOブックス／本好きの下剋上製作委員会２０２６

▼放送枠

読売テレビ・日本テレビ系全国ネット 毎週土曜夕方5時30分枠 ※一部地域を除く

TOKYO MX 毎週月曜よる9時25分

AT-X 毎週火曜よる9時

絶賛放送中！

▼イントロダクション

「本がなければ作ればいい！」

ひとりの少女の情熱が世界を動かす――



魔力を持つ貴族が支配する＜エーレンフェスト＞

書物なき世界で本作りに奮闘するマインだったが、その身に秘めた強大な魔力が陰謀を招く。



下町の家族や仲間を守るため、彼女は領主の養女・ローゼマインとして生きる道を選ぶ。

大切な家族と別れ、自分の名前さえ捨てて――



常識の通じない貴族社会で、本への情熱と家族への想いを胸に、

ローゼマインの闘いが始まる！

▼原作＆スタッフ

原 作 香月美夜『本好きの下剋上〜司書になるためには手段を選んでいられません〜』（TOブックス刊）

原作イラスト 椎名優 漫 画 波野涼

監 督 岩崎良明 シリーズ構成 國澤真理子 キャラクターデザイン 簑輪愛子

色彩設計 近藤牧穂 美術設定 田村せいき 日高綾美 田峰育子 呂逸飛 美術監督 田村せいき

撮影監督 小池真由子 編集 増永純一 音響監督 渡辺淳 音響効果 倉橋裕宗

音 楽 未知瑠 アニメーションプロデューサー 吉信慶太

アニメーション制作 WIT STUDIO

著作権表記 (C) 香月美夜・TOブックス／本好きの下剋上製作委員会２０２６

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