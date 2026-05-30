【図々しい！タダで祭り参加？】「ママ〜楽しい！」今年のお祭りはお手伝い＜第20話＞#4コマ母道場
今回は、新興住宅地に引っ越しをしてきた高齢者と若いママたちのお話です。新興住宅地は何もかもが新しい。それは代々築き上げてきたものがない、ということでもあります。「古い時代のなんとなく続いた習慣」を排除できるメリットもありますが、「必要なものがあれば新たに自分たちで手配しないといけない」というデメリットもありそうですね。
第20話 楽しいお祭り【ユイの気持ち】
【編集部コメント】
ユイさんやサトミさんは、去年自分たちが「お祭りを中止にしてほしい」と言ったことに罪悪感を抱いたようです。ふたを開けてみれば、自分たちはのけ者にされていたわけではありません。子どもたちの笑顔を見て、あらためて気付かされたようです。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・みやび
第20話 楽しいお祭り【ユイの気持ち】
【編集部コメント】
ユイさんやサトミさんは、去年自分たちが「お祭りを中止にしてほしい」と言ったことに罪悪感を抱いたようです。ふたを開けてみれば、自分たちはのけ者にされていたわけではありません。子どもたちの笑顔を見て、あらためて気付かされたようです。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・みやび