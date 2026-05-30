Snow Man深澤辰哉が『YOUは何しに日本へ？』に初登場！特撮ヒーローファンのまさかの正体にびっくり
Snow Man深澤辰哉が、6月1日放送のテレビ東京『「YOUは何しに日本へ？』（毎週月曜 18時25分～）に出演する。
■MCの設楽統とのスタジオトークも必見
この日は、知る人ぞ知る世界的スター＆超絶ジェットコースターマニアに密着。
そして、スタジオにはゲストとして、Snow Man深澤辰哉が初登場。特撮ヒーロー大好きYOUや、激辛料理に挑むYOUたちの姿に、どのような反応を見せるのか？ スタジオでのトークもお楽しみに。
(C)テレビ東京
■番組情報
テレビ東京『YOUは何しに日本へ？』
06/01（月）18:25～20:00
※広告付き無料配信サービス「TVer」などで見逃し配信、TVerでリアルタイム配信
MC：設楽統（バナナマン）
ゲスト：深澤辰哉（Snow Man）
[放送内容]
・特撮ヒーローファンの正体は知る人ぞ知る世界的スターだった!?“特別なイベント”の裏側まで潜入成功
・超絶ジェットコースターマニアが日本トップクラスのジェットコースターが揃う遊園地「ナガシマスパーランド」へ！
・激辛大好き7人組が下北沢の名店で壮絶な辛さのカレーに挑む！
・子供の頃からの夢“大福”を食べたい！
・象にも伝わる!?奇跡を起こすミュージシャン
■関連リンク
『YOUは何しに日本へ？』番組サイト
https://www.tv-tokyo.co.jp/youhananishini/
Snow Man OFFICIAL SITE
https://starto.jp/s/p/artist/43
https://mentrecording.jp/snowman/