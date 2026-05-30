Snow Man深澤辰哉が『YOUは何しに日本へ？』に初登場！特撮ヒーローファンのまさかの正体にびっくり

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Snow Man深澤辰哉が、6月1日放送のテレビ東京『「YOUは何しに日本へ？』（毎週月曜 18時25分～）に出演する。

■MCの設楽統とのスタジオトークも必見

この日は、知る人ぞ知る世界的スター＆超絶ジェットコースターマニアに密着。

そして、スタジオにはゲストとして、Snow Man深澤辰哉が初登場。特撮ヒーロー大好きYOUや、激辛料理に挑むYOUたちの姿に、どのような反応を見せるのか？ スタジオでのトークもお楽しみに。

(C)テレビ東京

■番組情報

テレビ東京『YOUは何しに日本へ？』

06/01（月）18:25～20:00

※広告付き無料配信サービス「TVer」などで見逃し配信、TVerでリアルタイム配信

MC：設楽統（バナナマン）

ゲスト：深澤辰哉（Snow Man）

[放送内容]

・特撮ヒーローファンの正体は知る人ぞ知る世界的スターだった!?“特別なイベント”の裏側まで潜入成功

・超絶ジェットコースターマニアが日本トップクラスのジェットコースターが揃う遊園地「ナガシマスパーランド」へ！

・激辛大好き7人組が下北沢の名店で壮絶な辛さのカレーに挑む！

・子供の頃からの夢“大福”を食べたい！

・象にも伝わる!?奇跡を起こすミュージシャン

■関連リンク

『YOUは何しに日本へ？』番組サイト

https://www.tv-tokyo.co.jp/youhananishini/

Snow Man OFFICIAL SITE

https://starto.jp/s/p/artist/43

https://mentrecording.jp/snowman/