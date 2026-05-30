連覇を目指すサンダーに痛手…ウェスト決勝第7戦でジェイレン・ウィリアムズが欠場

5月29日（現地時間28日、日付は以下同）。オクラホマシティ・サンダーは、敵地フロストバンク・センターでサンアントニオ・スパーズに一度もリードすることができず、91－118で敗れた。

この結果によって、「NBAプレーオフ2026」のウェスタン・カンファレンス・ファイナルは3勝3敗のタイとなり、最終第7戦へもつれることとなった。

昨シーズンの王者サンダーは、今年のプレーオフでここまで連敗なし。31日の第7戦をホームのペイコム・センターで戦うことができることは、ポジティブな要素と言っていい。

ただ、ふくらはぎ負傷のためシリーズ第4戦から欠場しているエイジェイ・ミッチェルは欠場の見込み。そして、第6戦で左ハムストリング負傷から4試合ぶりに復帰したジェイレン・ウィリアムズは、第7戦を欠場すると『ESPN』のシャムズ・シャラニア記者が報じている。

第6戦で、ウィリアムズはベンチスタートで計10分9秒出場も、フィールドゴール試投は1本のみで、フリースロー2投中1本成功の1得点に1アシスト。しかもハンドリングしていたシーンでターンオーバーを喫するなど精彩を欠いた。

昨年のプレーオフで2番手として躍動したウィリアムズは、今シーズンを通じてハムストリングのケガに悩まされてきた。ミッチェルは今年のプレーオフでチーム3位の平均15.1得点に3.7リバウンド4.3アシスト1.5スティールを残していたため、チームにとっては大きな痛手となる。

そのため、2連覇を目指すサンダーがシリーズを制し、ニューヨーク・ニックスとの「NBAファイナル2026」へと駒を進めるためにはエースの爆発が不可欠。スパーズとのシリーズで、シェイ・ギルジャス・アレクサンダー（SGA）は平均24.3得点2.7リバウンド8.8アシスト1.7スティールをマーク。

ただし、レギュラーシーズンにフィールドゴール成功率55.3パーセントを誇っていた男は、スパーズが敷くタフな守備の前に同37.9パーセント、3ポイントシュート成功率26.1パーセントと苦戦。ここまでの6試合のうち、フィールドゴール成功率が50.0パーセントを超えたのは第2戦のみだけに、エースの復調、大暴れがポイントになりそう。

そして、SGAを支えるチェット・ホルムグレンやアイザイア・ハーテンシュタイン、アレックス・カルーソ、ジャレッド・マケイン、ケイソン・ウォレスらの奮起も求められる。