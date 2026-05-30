神戸vs鹿島 スタメン発表
[5.30 J1百年構想リーグプレーオフラウンド(1-2位決定戦)第1戦](ノエスタ)
※14:00開始
<出場メンバー>
[ヴィッセル神戸]
先発
GK 71 権田修一
DF 3 マテウス・トゥーレル
DF 16 カエターノ
DF 24 酒井高徳
DF 41 永戸勝也
MF 5 郷家友太
MF 7 井手口陽介
MF 25 鍬先祐弥
FW 10 大迫勇也
FW 11 武藤嘉紀
FW 15 ジエゴ
控え
GK 1 前川黛也
DF 23 広瀬陸斗
DF 80 ンドカ・ボニフェイス
MF 14 乾貴士
MF 28 濱崎健斗
MF 44 日高光揮
FW 19 満田誠
FW 26 ジェアン・パトリッキ
FW 29 小松蓮
監督
ミヒャエル・スキッベ
[鹿島アントラーズ]
先発
GK 29 梶川裕嗣
DF 2 安西幸輝
DF 5 関川郁万
DF 22 濃野公人
DF 55 植田直通
MF 6 三竿健斗
MF 10 柴崎岳
MF 40 鈴木優磨
MF 71 荒木遼太郎
MF 77 チャヴリッチ
FW 9 レオ・セアラ
控え
GK 21 山田大樹
DF 7 小川諒也
DF 23 津久井佳祐
DF 25 小池龍太
MF 13 知念慶
MF 14 樋口雄太
MF 24 林晴己
MF 27 松村優太
FW 19 師岡柊生
監督
鬼木達
※14:00開始
<出場メンバー>
[ヴィッセル神戸]
先発
GK 71 権田修一
DF 3 マテウス・トゥーレル
DF 16 カエターノ
DF 24 酒井高徳
DF 41 永戸勝也
MF 5 郷家友太
MF 7 井手口陽介
MF 25 鍬先祐弥
FW 10 大迫勇也
FW 11 武藤嘉紀
FW 15 ジエゴ
控え
GK 1 前川黛也
DF 23 広瀬陸斗
DF 80 ンドカ・ボニフェイス
MF 28 濱崎健斗
MF 44 日高光揮
FW 19 満田誠
FW 26 ジェアン・パトリッキ
FW 29 小松蓮
監督
ミヒャエル・スキッベ
[鹿島アントラーズ]
先発
GK 29 梶川裕嗣
DF 2 安西幸輝
DF 5 関川郁万
DF 22 濃野公人
DF 55 植田直通
MF 6 三竿健斗
MF 10 柴崎岳
MF 40 鈴木優磨
MF 71 荒木遼太郎
MF 77 チャヴリッチ
FW 9 レオ・セアラ
控え
GK 21 山田大樹
DF 7 小川諒也
DF 23 津久井佳祐
DF 25 小池龍太
MF 13 知念慶
MF 14 樋口雄太
MF 24 林晴己
MF 27 松村優太
FW 19 師岡柊生
監督
鬼木達