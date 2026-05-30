[5.30 J1百年構想リーグプレーオフラウンド(1-2位決定戦)第1戦](ノエスタ)

※14:00開始

<出場メンバー>

[ヴィッセル神戸]

先発

GK 71 権田修一

DF 3 マテウス・トゥーレル

DF 16 カエターノ

DF 24 酒井高徳

DF 41 永戸勝也

MF 5 郷家友太

MF 7 井手口陽介

MF 25 鍬先祐弥

FW 10 大迫勇也

FW 11 武藤嘉紀

FW 15 ジエゴ

控え

GK 1 前川黛也

DF 23 広瀬陸斗

DF 80 ンドカ・ボニフェイス

MF 14 乾貴士

MF 28 濱崎健斗

MF 44 日高光揮

FW 19 満田誠

FW 26 ジェアン・パトリッキ

FW 29 小松蓮

監督

ミヒャエル・スキッベ

[鹿島アントラーズ]

先発

GK 29 梶川裕嗣

DF 2 安西幸輝

DF 5 関川郁万

DF 22 濃野公人

DF 55 植田直通

MF 6 三竿健斗

MF 10 柴崎岳

MF 40 鈴木優磨

MF 71 荒木遼太郎

MF 77 チャヴリッチ

FW 9 レオ・セアラ

控え

GK 21 山田大樹

DF 7 小川諒也

DF 23 津久井佳祐

DF 25 小池龍太

MF 13 知念慶

MF 14 樋口雄太

MF 24 林晴己

MF 27 松村優太

FW 19 師岡柊生

監督

鬼木達