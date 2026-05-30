◇ア・リーグ ホワイトソックス 4X―3（延長10回） タイガース（2026年5月29日 シカゴ）

ホワイトソックスの村上宗隆内野手（26）が29日（日本時間30日）、本拠でのタイガース戦に「2番・一塁」で先発し、3回に右脚を負傷して途中交代した。ウィル・ベナブル監督は試合後のインタビューで、一夜明けた30日（同31日）にMRI検査を受ける予定を明かし「ハムストリングを痛めたので数週間かかる」との見通しを語った。負傷者リスト（IL）入りについては「正式に決まったことはない。引き続き様子を見る必要があるが、数週間かかるかもしれない」と語った。

米スポーツ専門局ESPNによると、村上は30日の試合前に検査結果が出てからコメントに応じる予定という。同局のジェフ・パッサン記者は、村上の負傷を受けてホワイトソックスがマイナーからジェーコブ・ゴンサレス内野手を昇格させる予定と伝えた。ゴンサレスは今季3Aシャーロットで52試合に出場し、打率.317、19本塁打、62打点をマークしている。

村上は3回1死一塁の第2打席で、低めのスライダーを引っかけて二ゴロ。懸命に一塁へ駆け込み併殺は免れたものの、すぐに右太腿裏を押さえて顔をしかめた。代走が送られて交代となり、球団の公式Xは「村上は右ハムストリングの張りを訴えて途中交代。現在、さらに詳しい検査を受けている」と伝えた。村上はここまで57試合に出場してア・リーグトップタイの20本塁打、リーグ単独トップの41打点をマークしていた。

村上を欠いたホワイトソックスは1―2で迎えた9回、1死一、三塁のチャンスをつくり、「8番・右翼」で先発した西田陸浮外野手（25）が初球セーフティースクイズを敢行。タイガース3番手のフィネガンが一塁へ送球する間に三塁走者ベニンテンディが生還し、土壇場で同点に追いついた。西田にとって値千金のメジャー初打点となった。 タイブレークの延長10回に1点を勝ち越されたものの、2死二塁から3番・バルガスが左中間へ逆転2ラン。劇的勝利で3連勝を飾り、貯金を3とした。バルガスは試合後、村上がクラブハウスでチームメートを真っ先に出迎えたことを明かし「みんなで力を合わせたよ。彼は交代した後も、クラブハウスで一番最初にみんなを待っていてくれたんだ。そういう姿を見ると、チームの結束がさらに強まる」と話した。