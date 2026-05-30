◆米男子プロゴルフツアー チャールズ・シュワブチャレンジ 第２日（２９日、米テキサス州コロニアルＣＣ＝７２８９ヤード、パー７０）

第２ラウンド（Ｒ）が行われ、ツアー１１勝の松山英樹（ＬＥＸＵＳ）は１９位で出て６バーディー、１ボギーの６５をマークし、通算９アンダーで首位と１打差の２位に浮上して決勝Ｒに進んだ。

出だしの１番パー５は２オンに成功し、２番パー４は１メートル強に寄せて２連続バーディ発進。４番でボギーをたたいた直後、５番で約４メートルを沈めてバウンスバックに成功した。

後半出だしの１０番は３・５メートル、１１番はグリーン手前からアプローチを１メートル強に寄せて再び２連続バーディー。１５番ではグリーン右ラフから第３打を右手一本でアプローチし、ピンそば１メートル強に寄せてパーセーブ。直後の１６番パー３でこの日６つ目のバーディーを奪い、６５と伸ばした。

松山は大会を中継するＵ―ＮＥＸＴのインタビューに応じ「昨日できなかったことができ始めた感じで、いいプレーができた」と振り返った。パットの調子について「そんなに悪くはないけど、いいところもあるし、続けていけたらという感じです」とし、週末に向けて「いいプレーをこのまま続けられるように頑張ります」と見据えた。