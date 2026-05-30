「休日に誰と会うか」で人生は変わる――富裕層に仕えた執事が語る“一流の休み方”
休日は、いつもの友人や職場の人と過ごして終わり――そんな毎日を送っていないでしょうか。『なぜかいつも上手くいく人の休みの使い方』(新井直之／あさ出版)では、世界の超富裕層に仕えてきた執事の視点から、“成果を出す人”ほど休日の「人との出会い」を大切にしていると語られています。今回は、ボランティアや社会貢献活動を通じて生まれる「未来につながる人間関係」について紹介します。
○休日の出会いが｢未来｣を変える
休日を誰と過ごすかによっても、人生は大きく変わります。
若い人であれば、地元の友人や学生時代の仲間と遊ぶことが多いでしょう。
にぎやかに過ごして、リフレッシュするのは悪いことではありません。
社会人になると、上司や取引先とゴルフに行くなど、仕事の関係を意識した付き合いに変わっていきます。
これも仕事を円滑に進めるうえで大切な交流です。
ただし、本当に充実した休日を過ごしている人には、もう一つの特徴があります。それは、休日にチャリティーやボランティア活動に関わっているという点です。
社会奉仕活動の場には、地元の名士や企業経営者、専門職の人々が多く集まって、持ち前の行動力や判断力を活かして、地域や社会に貢献しています。そこには｢世の中を良くしたい｣という共通の想いがあり、普段の仕事では出会えない人たちと関わることができます。
職業や立場、年齢が異なる人たちが同じ目的のもとで協力する。
そこでは、肩書きや役職を超えた、純粋な人間関係が生まれます。
上司と部下、取引先と顧客といった関係ではなく、｢同じ志を持つ仲間｣としてつながることができるのです。
こうした経験は、仕事とは違う刺激や発見をもたらします。
また、こうして生まれた人脈が、のちに新しい仕事につながることもあります。
たとえば、異業種の人同士がボランティア活動を通じて意気投合し、新しい事業を立ち上げた例もあります。
ある経営者は、チャリティー活動を通して知り合った若い人を、自分の会社の後継者に迎え入れたそうです。
このように、休日の出会いが人生を変えるきっかけになることもあるのです。
○誰とどう過ごす?
普段の職場では、どうしても同じ人たちとばかり過ごしがちです。
しかし、休日の時間を使えば、まったく異なる世界の人と交流できます。
昔からの友人や仕事仲間が｢過去｣と｢現在｣を象徴する関係だとすれば、ボランティア活動を通じて出会う人たちは、｢未来｣を象徴する関係といえるでしょう。
休日に誰と会うかを選ぶことは、将来をどう生きるかを選ぶことでもあります。
仕事以外の場に自分を置くことで、新しい発想や人脈が生まれる。
そのことを知っている人ほど、休日を意識的に使っています。
休日の過ごし方が、次のチャンスを生み出す――それが、充実した人生を送る人の共通点です。
○『なぜかいつも上手くいく人の休みの使い方』(新井直之／あさ出版)
同じように働いているのに、なぜかあの人だけが成果を出し、いつも余裕がある。その差を生むのは、才能でも努力量でもなく――「休み方」です。本書は、世界の超富裕層に仕える執事が明かす、
“成果を上げる人の休みの技術”。仕事と休みを切り離さず、流れるように両立させるための思考法を紹介します。
休日を誰と過ごすかによっても、人生は大きく変わります。
若い人であれば、地元の友人や学生時代の仲間と遊ぶことが多いでしょう。
にぎやかに過ごして、リフレッシュするのは悪いことではありません。
社会人になると、上司や取引先とゴルフに行くなど、仕事の関係を意識した付き合いに変わっていきます。
これも仕事を円滑に進めるうえで大切な交流です。
ただし、本当に充実した休日を過ごしている人には、もう一つの特徴があります。それは、休日にチャリティーやボランティア活動に関わっているという点です。
社会奉仕活動の場には、地元の名士や企業経営者、専門職の人々が多く集まって、持ち前の行動力や判断力を活かして、地域や社会に貢献しています。そこには｢世の中を良くしたい｣という共通の想いがあり、普段の仕事では出会えない人たちと関わることができます。
職業や立場、年齢が異なる人たちが同じ目的のもとで協力する。
そこでは、肩書きや役職を超えた、純粋な人間関係が生まれます。
上司と部下、取引先と顧客といった関係ではなく、｢同じ志を持つ仲間｣としてつながることができるのです。
こうした経験は、仕事とは違う刺激や発見をもたらします。
また、こうして生まれた人脈が、のちに新しい仕事につながることもあります。
たとえば、異業種の人同士がボランティア活動を通じて意気投合し、新しい事業を立ち上げた例もあります。
ある経営者は、チャリティー活動を通して知り合った若い人を、自分の会社の後継者に迎え入れたそうです。
このように、休日の出会いが人生を変えるきっかけになることもあるのです。
○誰とどう過ごす?
普段の職場では、どうしても同じ人たちとばかり過ごしがちです。
しかし、休日の時間を使えば、まったく異なる世界の人と交流できます。
昔からの友人や仕事仲間が｢過去｣と｢現在｣を象徴する関係だとすれば、ボランティア活動を通じて出会う人たちは、｢未来｣を象徴する関係といえるでしょう。
休日に誰と会うかを選ぶことは、将来をどう生きるかを選ぶことでもあります。
仕事以外の場に自分を置くことで、新しい発想や人脈が生まれる。
そのことを知っている人ほど、休日を意識的に使っています。
休日の過ごし方が、次のチャンスを生み出す――それが、充実した人生を送る人の共通点です。
○『なぜかいつも上手くいく人の休みの使い方』(新井直之／あさ出版)
同じように働いているのに、なぜかあの人だけが成果を出し、いつも余裕がある。その差を生むのは、才能でも努力量でもなく――「休み方」です。本書は、世界の超富裕層に仕える執事が明かす、
“成果を上げる人の休みの技術”。仕事と休みを切り離さず、流れるように両立させるための思考法を紹介します。