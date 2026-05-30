タレントの長嶋一茂（６０）が２９日放送のテレビ朝日系「ザワつく！金曜日」（金曜・午後６時５０分）に出演。意外な国家資格を取得したことを明かした。

番組冒頭でＭＣのお笑いコンビ「サバンナ」の高橋茂雄が「何か新しいことにチャレンジしたと」と話しを振った。一茂は「年頭にちょっといろいろ挑戦したいみたいな話しがあって…。ある国家資格を受けるみたいな話しをしていて」と言うと、共演の俳優・石原良純は「気象予報士！？」などと色めき立った。

これを一茂は「やめてよ！そんな超難関なものじゃない！」否定し「正直に言って運転免許証のちょっと上くらいのものをやりたいなと思って。受かったらみなさんに言いたいなと思っていた」と説明。そして「その免許証がこれ」と言って免許証が画面に映し出された。

免許証上の一茂の顔写真を見た高嶋ちさ子は「凶悪犯罪者？」と言い放ち、スタジオは大爆笑に。一茂は「凶悪犯罪者じゃないです！」と強く否定し、住宅街などの人口集中地区上空での飛行、目視外飛行や１５０メートル以上上空の飛行が可能となる「無人航空機操縦者技能証明書」、いわゆるドローンを操縦する資格であることが説明された。

しかし石原は「これで何するの？」とひとこと。高嶋は「すごい！」と正反対の反応だった。

さらにも石原は「東京都心は飛ばしちゃいけないとかあるじゃない？」と深追い。一茂は「あります。どうしても飛ばしたい場合はいろいろ申請とかするんだけど、そういうの一応勉強しないといけない」。さらに「気象の勉強もしたのよ。風力のレベルは１３種類、雲は１０種類。そういうのいろいろ勉強しなきゃいけないの」と説明した。