『新婚さん』同じ場所＆同じタイミングで誕生した夫妻、奇跡の再会果たした事情→夫の大胆すぎるアプローチ
お笑い芸人・藤井隆、タレント・井上咲楽が司会を務める、ABCテレビ・テレビ朝日系『新婚さんいらっしゃい！』（毎週日曜 後0：55）のあす31日、6月7日放送回に、番組史上初となる2週連続にわたって同一カップルが登場する。
【新婚さん】27年前に奇跡の初対面…スタジオ騒然となる証拠映像（左が夫、右が妻）
55年にわたる『新婚さんいらっしゃい！』の歴史において、番組史上初となる「2週連続で同じ新婚さんを大特集」することが決定した。今回登場する夫妻2人が手繰り寄せた、バラエティーの枠を完全に超越した「27年越しの運命の伏線回収」があまりにもドラマチックすぎるため、1週（約30分）の枠には到底収まりきらず、前代未聞の前後編ドキュメント（？）として届ける。
すべての始まりは27年前の大阪。同じ病院、そしてほぼ同じタイミングでこの世に生を受けた2人。この時点ではまだお互いを知る由もなかったが、実は生後まもない時期に“奇跡の初対面”があった（!?）。夫の父親が当時撮影していた実際の映像がスタジオで公開されると、そこに映っていたあまりにも出来すぎた光景に、スタジオは早くも大興奮に包まれる。
夫の家の引っ越しで、幼少期に完全に音信不通となった2人。お互いの記憶もなく、親同士も連絡を絶っていたため、完全に“赤の他人”としてそれぞれの人生を歩んでいた。しかし2年前、結婚を意識した2人が登録した「マッチングアプリ」で奇跡の合流を果たす。しかし、この時点ではまだ0歳の時の出会いを知らない状態でしたが、運命の歯車が静かに回り始める。
マッチング時、お互いの好印象のプロフィールに惹かれ合った2人。しかし、初デートの帰り道、東京駅の真ん中で夫が放った「まさかの大胆すぎるアプローチ」が発覚。プロフィール写真の穏やかな印象からは想像もつかないその行動に、MCの藤井隆が思わず椅子から転げ落ちる。
穏やかそうな見た目からは想像もつかないくらいの夫からの猛アプローチで交際に至った2人でしたが、まだその時点でも互いの共通点は知らなかったそう。しかし、交際期間中、夫が両親に妻を紹介したときに生まれた病院の話を皮切りに、両親の記憶とともに2人の27年がひもとかれていく。
驚きの事実が次々と明かされる中、MCの藤井隆から「お二人の人生に深く関わりのある方が、実は客席に来ています」と告げられます。観客席から手を挙げたのは、なんと29年前に2人の誕生の瞬間に立ち会っていた“あの人物”。スタッフの執念の追跡によって実現したこの奇跡の再会に、夫婦も両親も言葉を失い騒然となる。
【新婚さん】27年前に奇跡の初対面…スタジオ騒然となる証拠映像（左が夫、右が妻）
55年にわたる『新婚さんいらっしゃい！』の歴史において、番組史上初となる「2週連続で同じ新婚さんを大特集」することが決定した。今回登場する夫妻2人が手繰り寄せた、バラエティーの枠を完全に超越した「27年越しの運命の伏線回収」があまりにもドラマチックすぎるため、1週（約30分）の枠には到底収まりきらず、前代未聞の前後編ドキュメント（？）として届ける。
夫の家の引っ越しで、幼少期に完全に音信不通となった2人。お互いの記憶もなく、親同士も連絡を絶っていたため、完全に“赤の他人”としてそれぞれの人生を歩んでいた。しかし2年前、結婚を意識した2人が登録した「マッチングアプリ」で奇跡の合流を果たす。しかし、この時点ではまだ0歳の時の出会いを知らない状態でしたが、運命の歯車が静かに回り始める。
マッチング時、お互いの好印象のプロフィールに惹かれ合った2人。しかし、初デートの帰り道、東京駅の真ん中で夫が放った「まさかの大胆すぎるアプローチ」が発覚。プロフィール写真の穏やかな印象からは想像もつかないその行動に、MCの藤井隆が思わず椅子から転げ落ちる。
穏やかそうな見た目からは想像もつかないくらいの夫からの猛アプローチで交際に至った2人でしたが、まだその時点でも互いの共通点は知らなかったそう。しかし、交際期間中、夫が両親に妻を紹介したときに生まれた病院の話を皮切りに、両親の記憶とともに2人の27年がひもとかれていく。
驚きの事実が次々と明かされる中、MCの藤井隆から「お二人の人生に深く関わりのある方が、実は客席に来ています」と告げられます。観客席から手を挙げたのは、なんと29年前に2人の誕生の瞬間に立ち会っていた“あの人物”。スタッフの執念の追跡によって実現したこの奇跡の再会に、夫婦も両親も言葉を失い騒然となる。