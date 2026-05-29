お笑いコンビ・ナインティナインの岡村隆史さん（55）が28日、自身が座長を務める舞台の囲み取材に、お笑いコンビ・たくろうの赤木裕さん（34）ときむらバンドさん（36）、生田衣梨奈さん（28）と登場。前座長である明石家さんまさん（70）からの出演申し出を断ったエピソードを明かしました。

囲み取材では、共演したジミー大西さん（62）がこの舞台を“嫌がっている”と暴露。ジミーさんは「さんまさんの舞台もあったりとかしてそれがつながる」、「岡村くんのやって、さんまさんのもやったらもうしんどいわ」と言い、去年には「もう辞めさせてくれ」と伝えられていたことを明かしました。

しかし、岡村さんは「すぐ電話かけて“あかんよ”って。マネージャーさんから“ちょっとジミーさん出られないんで”という話やったんですけど、いやそれはあかんと。ジミーさんに電話をかけて、セリフを減らしますからということで」と、出演に至った経緯を語りました。

さらに、「さんまさんの舞台に比べたら全然もうゆるゆるですから」と岡村さん。続けて、「（ジミーさんは）稽古の時も一人でおにぎり食べてますし。“稽古やります”言うてんのに、自分の出番でもどこ行ったかわからないですけども、いてなくてですね」と話し、「昨日の夜にまた“セリフ減らしてほしい”って言い出して。“もう岡村くんごめん、もう無理やわ”言うて、減らして、なだめて、ご飯食べさせてっていう状態で」と、ジミーさんとのエピソードを話しました。

■前座長・明石家さんま、出演に気合十分 「いつでも出るで」

また、岡村さんは「こうやって東京ドームの近くでですね、こう楽しいお笑いやらせてもらっているというのは幸せなことやなっていうふうに思っていまして、そもそもやっぱりさんまさんから“やらせてください”って言った時に、“お前はもうバトンを落とすからな”と言われたんですけども、ここに来て3回やらせていただいていまして」と、公演を行えている喜びをコメント。

すると、「この間もさんまさんに“やらせていただきます”って言ったら“出よか？”って言ってはって。“結構です”という」と、さんまさんの出演を断ったことを告白。理由として、岡村さんは「しんどいので」と答え、「やっぱり厳しいですから、追いかけられてダメ出しされるぐらいですので」と話しました。

そして、「1回目の時は出ていただきましたけれども、“いつでも出るで”ってさんまさんに言っていただいているので。でも今日みたいな舞台ができれば、さんまさんも“頑張ってるな”って思っていただけるかなって思いましたけど」と、初日公演を振り返りました。

岡村さんらが登場したのは、『ナインティナイン岡村隆史の花の駐在さん〜駐在さんと赤い糸〜』の囲み取材です。