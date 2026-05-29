【女性が選ぶ】事務所の顔となりそうな「STARTO社の若手タレント」ランキング！ 2位「道枝駿佑」、1位は？
多くの人気タレントが所属するSTARTO ENTERTAINMENTについて、オリジナルのランキングを作成しました。
All About ニュース編集部は2026年5月13日、全国の10〜60代の女性291人を対象に「STARTO社所属の若手タレント（30歳未満）」に関するアンケート調査を実施。今回は、STARTO社に所属する30歳未満のタレントを対象として、「女性限定」でアンケートを行っています。
それでは、「将来事務所の顔となりそうだと思う、STARTO社所属の若手タレント」ランキングの結果を見ていきましょう。
【10位までの全ランキング結果を見る】
2位は、なにわ男子の道枝駿佑さんでした。道枝さんは、早くから俳優として注目され、これまでさまざまな作品で主演を担当。2026年3月20日に公開した主演映画『君が最後に遺した歌』もヒットし、9月には『M.I.S.S.I.O.N. 歌劇な潜入捜査官』、10月には映画『うるわしの宵の月』で主演を務めることが決定しています。
また、美しいビジュアルが各方面で注目されCMでも大活躍中。「ViVi国宝級イケメンランキング」で殿堂入りするなど、幅広い世代から支持を集めています。
回答者からは、「透明感があり、演技などうまい。この事務所の華となるような人だと思う」（20代／岐阜県）、「韓国でも有名だし、世界の舞台に立ちそうだから」（40代／宮城県）、「圧倒的なビジュアルと王道アイドル感があり、“次世代の看板”としての華をかなり感じるから」（20代／滋賀県）などの意見が寄せられました。
同じく2位は、King ＆Princeの永瀬廉さんです。永瀬さんは、NHK連続テレビ小説『おかえりモネ』や、『リブート』（TBS系）に出演するなど、俳優として大人気。吉川愛さんとダブル主演を務めた映画『鬼の花嫁』もヒットし、演技派の俳優として支持を集めています。
また、「ViVi国宝級イケメンランキング」で殿堂入りを果たし、端正なルックスを生かしてモデルとしても大活躍。CMでも人気が高く、多くの人から愛されているアイドルです。
回答者からは、「万人受けするビジュアルだと感じるし、頭の回転も速そう」（40代／岡山県）、「カリスマ性もあり若手では人気がダントツなのではないでしょうか」（50代／新潟県）、「ずば抜けて顔がかっこいいから」（20代／大阪府）などの意見が寄せられました。
1位は、Snow Manの目黒蓮さんでした。俳優としてさまざまな作品に出演している目黒さんは、『ほどなく、お別れです』や『SAKAMOTO DAYS』が、立て続けに公開され大ヒットを記録。そして、配信作品『SHOGUN 将軍』シーズン2に出演が決まるなど、世界を舞台に活躍しています。
さらに、スタイルの良さを生かして、フェンディの日本人男性初となるブランドアンバサダーを担当。モデルとしても人気で、常に注目を集めています。
回答者からは、「人気があり、世界的に活躍しそうだから」（40代／愛知県）、「ドラマやCMなどメディアへの露出が多いから」（30代／千葉県）、「既に事務所の看板を背負っている存在で活躍しているから」（50代／徳島県）などの意見が寄せられました。
※回答者コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
ゆるま 小林
長年に渡ってテレビ局でバラエティー番組、情報番組などを制作。その後、フリーランスの編集・ライターに転身。芸能情報に精通し、週刊誌、ネットニュースでテレビや芸能人に関するコラムなどを執筆。編集プロダクション「ゆるま」を立ち上げる。
(文:ゆるま 小林)
All About ニュース編集部は2026年5月13日、全国の10〜60代の女性291人を対象に「STARTO社所属の若手タレント（30歳未満）」に関するアンケート調査を実施。今回は、STARTO社に所属する30歳未満のタレントを対象として、「女性限定」でアンケートを行っています。
【10位までの全ランキング結果を見る】
同率2位：道枝駿佑（なにわ男子）／39票
2位は、なにわ男子の道枝駿佑さんでした。道枝さんは、早くから俳優として注目され、これまでさまざまな作品で主演を担当。2026年3月20日に公開した主演映画『君が最後に遺した歌』もヒットし、9月には『M.I.S.S.I.O.N. 歌劇な潜入捜査官』、10月には映画『うるわしの宵の月』で主演を務めることが決定しています。
また、美しいビジュアルが各方面で注目されCMでも大活躍中。「ViVi国宝級イケメンランキング」で殿堂入りするなど、幅広い世代から支持を集めています。
回答者からは、「透明感があり、演技などうまい。この事務所の華となるような人だと思う」（20代／岐阜県）、「韓国でも有名だし、世界の舞台に立ちそうだから」（40代／宮城県）、「圧倒的なビジュアルと王道アイドル感があり、“次世代の看板”としての華をかなり感じるから」（20代／滋賀県）などの意見が寄せられました。
同率2位：永瀬廉（King ＆Prince）／39票
同じく2位は、King ＆Princeの永瀬廉さんです。永瀬さんは、NHK連続テレビ小説『おかえりモネ』や、『リブート』（TBS系）に出演するなど、俳優として大人気。吉川愛さんとダブル主演を務めた映画『鬼の花嫁』もヒットし、演技派の俳優として支持を集めています。
また、「ViVi国宝級イケメンランキング」で殿堂入りを果たし、端正なルックスを生かしてモデルとしても大活躍。CMでも人気が高く、多くの人から愛されているアイドルです。
回答者からは、「万人受けするビジュアルだと感じるし、頭の回転も速そう」（40代／岡山県）、「カリスマ性もあり若手では人気がダントツなのではないでしょうか」（50代／新潟県）、「ずば抜けて顔がかっこいいから」（20代／大阪府）などの意見が寄せられました。
1位：目黒蓮（Snow Man）／148票
1位は、Snow Manの目黒蓮さんでした。俳優としてさまざまな作品に出演している目黒さんは、『ほどなく、お別れです』や『SAKAMOTO DAYS』が、立て続けに公開され大ヒットを記録。そして、配信作品『SHOGUN 将軍』シーズン2に出演が決まるなど、世界を舞台に活躍しています。
さらに、スタイルの良さを生かして、フェンディの日本人男性初となるブランドアンバサダーを担当。モデルとしても人気で、常に注目を集めています。
回答者からは、「人気があり、世界的に活躍しそうだから」（40代／愛知県）、「ドラマやCMなどメディアへの露出が多いから」（30代／千葉県）、「既に事務所の看板を背負っている存在で活躍しているから」（50代／徳島県）などの意見が寄せられました。
※回答者コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
ゆるま 小林
長年に渡ってテレビ局でバラエティー番組、情報番組などを制作。その後、フリーランスの編集・ライターに転身。芸能情報に精通し、週刊誌、ネットニュースでテレビや芸能人に関するコラムなどを執筆。編集プロダクション「ゆるま」を立ち上げる。
(文:ゆるま 小林)