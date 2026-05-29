5月28日、テレビ朝日が公式サイトで同局系のバラエティ番組『あのちゃんねる』の終了を発表した。

《この度、社内及び関係者の方々と協議した結果、6月15日（月）の放送をもって番組を終了することとなりました。番組を楽しみにしてくださっている視聴者の方々、これまで番組を支えて頂いた出演者、関係者の皆様に心より感謝申し上げます》

今月18日に放送された同番組内「あのサッカー部」企画で巻き起こった大炎上は、番組終了という結果をもたらしてしまった。

「企画では『ベッキーの次に嫌いな芸能人は？』というお題にあのさんが『鈴木紗理奈！』と答えてシュート。放送後の20日に名指しされた鈴木さんがInstagramのストーリーズで苦言。《普通にいじめやん》と訴えたが、今度はあのさんが21日、自身のXで《先に嫌なことされてるとは考えないんだな》（現在は削除済み）と投稿して炎上は拡大。23日にテレ朝の公式サイトが《鈴木紗理奈様に大変不快な思いをさせてしまい、また、あの様にとって本意ではない形の放送・企画・編集内容により、多くの方に誤解を招く結果となってしまいました》と謝罪しました」（芸能記者）

ところが、あのが自身のXでテレ朝の謝罪を引用して《もう続けたくないので番組を降ります。つまり、番組が終わるということになると思います》と降板宣言。番組の演出方法や、編集の不備などへの不信感を露わにした。その後、あのの所属事務所と局による話し合いが行われていたが、妥協点は見つからなかったようだ。

「SNSなどではあのさんの発言を“ピー音”で消して、テロップも出さないなどの配慮をしていれば起きなかった、わざわざ嫌いなタレント名を出させる演出が悪いなどの指摘が多く、ファンはあのさんに同情的。番組存続を願うポストも多く書きこまれています」（前出・記者）

一方で《これは仕方ない。挽回も無理だし早く終わらせてしまうのが最善》とテレ朝の判断を支持する声、さらに《使いづらいタレントになっちゃったな》と憂慮する声も。

「やらされたくないことを強要された、だから辞めるというのは理屈は通っています。しかし、騒動の発端はあのさんの発言であり、ついに番組を終了させてしまっているわけです。今後、あのさんの起用にはテレビ局側は二の足を踏むようになるかもしれません」（前出・記者）

6月15日の最終回、鈴木がサプライズ出演して手打式なんて展開になれば面白いのだが……。