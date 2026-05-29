FRUITS ZIPPER月足天音、きょう『Mステ』パフォーマンス制限 あす公演は「椅子を使用」
アイドルグループ・FRUITS ZIPPERは29日、公式Xを通じ、メンバーの月足天音の足の状態について報告。きょう出演予定の音楽番組と、あすの公演でのパフォーマンスについて伝えた。
【写真】月足天音パフォーマンス、きょう『Mステ』＆あす公演について言及
投稿で「月足天音につきまして、股関節の痛みによる医師の診断を受け、引き続き無理のない形で活動を行っております」と状況を説明。また、きょう出演予定のテレビ朝日系『ミュージックステーション』について、「本日のTV歌唱に関しましては、パフォーマンスを制限した形で出演させていただきます」とし、あすの香川公演について「椅子を使用した状態でのパフォーマンスとさせていただきます」とつづった。
続けて「ファンの皆様ならびに関係者の皆様には、ご心配をおかけしておりますことをお詫び申し上げます。何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げますとともに、引き続き温かく見守っていただけますと幸いです」と呼び掛けた。
月足について同グループは5月18日、「脚の痛みにより医師の診察を受けた結果、安静が必要との診断を受けました」と発表。無理のない範囲で活動することを伝えていた。
【写真】月足天音パフォーマンス、きょう『Mステ』＆あす公演について言及
投稿で「月足天音につきまして、股関節の痛みによる医師の診断を受け、引き続き無理のない形で活動を行っております」と状況を説明。また、きょう出演予定のテレビ朝日系『ミュージックステーション』について、「本日のTV歌唱に関しましては、パフォーマンスを制限した形で出演させていただきます」とし、あすの香川公演について「椅子を使用した状態でのパフォーマンスとさせていただきます」とつづった。
月足について同グループは5月18日、「脚の痛みにより医師の診察を受けた結果、安静が必要との診断を受けました」と発表。無理のない範囲で活動することを伝えていた。