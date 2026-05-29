険悪になってしまった母娘対談。その空気を一変させた贈り物とは？ 天才ギフトコンシェルジュの提案が、新米編集者の初企画を救う！【書評】

険悪になってしまった母娘対談。その空気を一変させた贈り物とは？ 天才ギフトコンシェルジュの提案が、新米編集者の初企画を救う！【書評】