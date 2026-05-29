充実の純正アクセサリーにも注目！

スズキは2026年5月27日に、人気の軽クロスオーバーSUV「ハスラー」を改良し、同日に発売しました。

これと同時に、よりタフなスタイルを特徴とする新モデル「ハスラー タフワイルド」も発売されています。

【画像】超カッコイイ！ これがスズキ「新型ハスラー」です！（30枚以上）

ハスラーシリーズは、2014年1月の初代登場以来、ポップなデザインと優れた実用性で多くのユーザーから支持を集め、2026年3月には国内での累計販売台数が100万台に到達した人気のモデルです。現行型は2020年1月に発売された2代目となります。

今回、6年越しの仕様変更では、ハスラーが持つ個性をさらに磨き上げるとともに、安全性能や運転支援システムが大幅に進化しました。

デザイン面では、通常モデルとタフワイルドで、それぞれのキャラクターを一層引き立てる変更が加えられました。

ハスラー タフワイルドは、大胆なブロック形状の専用フロントグリルに「SUZUKI」のアルファベットエンブレムを配置し、より屈強でパワフルな印象を与えます。

一方、通常モデルのハスラーは、ヘッドランプと一体感のある逆台形のフロントグリルに蛍光イエローのアクセントを施し、動きのある個性的なフロントフェイスへと生まれ変わりました。バンパーの車体色部分を広げることで、オンロードでの存在感を表現しています。

ボディカラーには、新色として「フュージョンイエローパールメタリック」と「ウッドランドカーキメタリック」が設定されました。ハスラーは新たに「アーバンブラウンルーフ」を採用した2トーンカラーを含む全14通り、タフワイルドは全6通りの豊富なラインナップを展開します。

インテリアにおいても、上位グレードではインパネ加飾にガンメタリック、シートにブラウンのアクセントカラーが新設定され、室内の上質感が向上しました。

安全性能の進化は今回の改良における大きな特徴です。スズキの軽自動車としては初めて「ブラインドスポットモニター」と「リアクロストラフィックアラート」が全車に標準で装備されました。これにより、車線変更時の後方確認や、駐車場から後退する際の安全性が高まります。

また、衝突被害軽減ブレーキには、車両や歩行者に加え、交差点での自転車や自動二輪車も検知可能な「デュアルセンサーブレーキサポートII」が導入されています。

さらに、高速道路での運転をサポートするアダプティブクルーズコントロールには、渋滞時の停止保持機能が追加されました。指先で簡単に操作できる電動パーキングブレーキやブレーキホールドも全車標準装備となり、上級クラスのクルマにも引けを取らない充実した装備となっています。

走行性能の面でも改良が施されています。交差点での右左折後にハンドルが自然に戻る感覚や、高速道路でのステアリングの応答性が向上しました。コーナリング時の挙動を予測して安定した走りを支える「アクティブコーナリングサポート」も進化しています。

パワートレインは、全車にマイルドハイブリッドシステムが搭載されています。エンジンは600ccの自然吸気（NA）とターボの2種類が用意され、トランスミッションはCVTが組み合わされます。

駆動方式はすべてのグレードで2WDと4WDから選択可能です。燃費性能はWLTCモードで最高24.3km／L（NA・2WD車）を達成しており、経済性にも優れています。

価格は消費税込みで、ハスラーが159万9400円から197万1200円、ハスラー タフワイルドが183万5900円から204万8200円です。

今回のマイナーモデルチェンジと共に、タフワイルドには2タイプの純正のアクセサリーも用意されています。

このうち、「どんな道でも駆け抜ける力強さあふれるスタイル。」を実現する「タフスタイル」は、「HUSTLER」の文字をあしらったフロントデカール（ルーフ／フードセット）やサイドデカール（サイドドア／ドアハンドル／フューエルリッドセット）、フロントバンパーガーニッシュ、リヤバンパーガーニッシュ、ドアハンドルエスカッションなどで構成。

さらに、カーゴラックアタッチメントやブラックエンブレム、サイドアンダーガーニッシュ、ルーフエンドスポイラー、ドアヒンジガーニッシュ、ブラックのデザインホイールなどもラインナップされています。

また、革調シートカバー、フロアマット（トレー）、シフトゲートパネル、ドアトリムパネル、ルームミラーカバー、携帯リモコンカバーなどのインテリア用品も用意されており、トータルコーディネートが可能です。

一例として2WDのシフォンアイボリーメタリック（単色）車の場合、インテリアを除くアクセサリーを装備した場合の価格（消費税込）は229万1450円（アクセサリー総額45万5550円）となっています。