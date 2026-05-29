

MUSIC AWARDS JAPAN2026

国内最大規模の国際音楽賞「MUSIC AWARDS JAPAN」の授賞式の模様を、NHKで生中継。その放送日時が決定した。

「MUSIC AWARDS JAPAN」とは音楽業界の主要 5 団体（日本レコード協会、日本音楽事業者協会、日本音楽制作者連盟、日本音楽出版社協会、コンサートプロモーターズ協会）が垣根を越えて設立した一般社団法人カルチャーアンドエンタテインメント産業振興会（CEIPA）による国際音楽賞。

今年の授賞式は、6月13日に東京・有明で行われるが、NHKではTOYOTA ARENA TOKYOで開催される授賞式・Grand Ceremony の模様を、午後7時30分から10時50分まで、総合とBSP4Kで生中継。（ニュース等で35分間の中断あり）。主要部門をはじめとする最優秀賞の発表を生放送で伝えるのに加え、豪華アーティストたちのスペシャル・パフォーマンスもお届け（出演アーティストなどはあらためて発表）

また、Grand Ceremony の直前、午後6時からは NHK BS・BSP4K で、「MUSIC AWARDS JAPAN2026 レッドカーペットライブ」と題し、授賞式直前のレッドカーペットに登場するアーティストたちを中継するほか、関連イベントのライブ映像や、部門賞の紹介、直後の授賞式の見どころなど、「MUSIC AWARDS JAPAN」の魅力があふれた、ここでしか見られない映像をお届け。

そして、去年５月２２日に京都で開催、NHKで生中継され大きな反響があった、第1回の授賞式を再放送する。

放送予定

■MUSIC AWARDS JAPAN 2026 レッドカーペットライブ6月13日（土） 午後6時00分〜7時30分 ■MUSIC AWARDS JAPAN 2026 第１部＜NHK BS・BSP4K＞6月13日（土） 午後7時30分〜8時55分 ■MUSIC AWARDS JAPAN 2026 第２部＜総合・BSP4K＞ ※NHK ONE で同時配信・1週間の見逃し配信あり6月13日（土） 午後9時30分〜10時50分 ＜総合・BSP4K＞ ※NHK ONE で同時配信・1週間の見逃し配信あり■MUSIC AWARDS JAPAN 2025 （再放送）6月7日（日）午前1時10分〜2時09分（6日（土）深夜） ＜総合＞ ※NHK ONE で同時配信・1週間の見逃し配信あり※MUSIC AWARDS JAPAN 2026 関連番組「世界に響く J-POP2026 〜MUSIC AWARDS JAPAN＆Zipangu スペシャル〜」6月4日（木） 午後10時00分〜10時45分 ＜総合＞「ザ・グレイテスト・ヒッツ 〜特別編・MUSIC AWARDS JAPAN 特集〜」 6月6日（土） 午後 11時30分〜11時45分 ＜総合＞