自信に満ちていた。今季２勝目を挙げた巨人・戸郷翔征投手（２６）だ。

２７日の対ソフトバンク戦（東京ドーム）の４回１死一塁、代打・広瀬を遊ゴロ併殺に打ち取ると、悠然とマウンドを降り、笑顔を浮かべながらコブシを握った。３回に味方が一挙５得点で逆転しただけに、援護に応えるピッチングを見せたいイニングだった。自信に満ちあふれた“スマイルポーズ”に、エースの矜持（きょうじ）と復活を感じた。

７回無失点で今季初勝利を挙げた１９日の対ヤクルト戦（ヨークいわきスタジアム）のマウンドは、好投しつつも表情は硬かった。２月の春季キャンプで投球フォームに悩み、オープン戦で結果を出せず、プロ８年目の今シーズは２軍スタートとなった。今季初先発となる１軍復帰登板となった、５月４日のヤクルト戦（東京ドーム）では５回５失点で負け投手となっていただけに、１９日のヤクルト戦は、背水の陣だった。

初勝利を挙げたことによって、自信を取り戻したのだろう。この日は伸びのあるストレートと落差のあるフォークボールで１２球団屈指の強力打線を翻弄（ほんろう）した。７回のマウンドはギアを上げて躍動感あふれるピッチング。ファインダー越しに“全盛期”の姿が重なった。忘れかけていたものを、思い出したのではないだろうか。阿部監督辞任という激震が走るチームに、希望の光となる、エースの復活だった。（デイリースポーツ・開出牧）