FUJIO ONISHI

こんにちは！『新婚さんいらっしゃい！』のPRを担当している30代・男性です。

普段、ABCのスタジオで行われる番組収録で、多くの新婚さんにご登場いただいておりますが、今回はあまりの衝撃に収録中、モニターにくぎ付けになりました。なんと、0歳の時にすでに出会っていた2人が27年の時を超えて奇跡の再会&結婚というドラマチックすぎるカップルだったのです。そして、55年以上の歴史において番組史上初、2週連続で同じ新婚さんを大特集することが決定しました！

■1週（30分）には収まらない！ドラマ超えの運命

お二人が手繰り寄せた27年間の物語は、一流の脚本家でも描けないほどドラマチックです。 27年前の大阪、同じ病院でほぼ同時に生を受けた二人。生後まもない二人が並ぶ実際の“証拠映像”にスタジオは早くも大興奮に包まれます！

引っ越しで音信不通となり、記憶もないまま別々の人生を歩んでいた二人が、2年前に「マッチングアプリ」で奇跡の合流を果たします。誠実そうな航海士の夫が初デートの帰り道に放った大胆すぎるアプローチには、MCの藤井隆さんも思わず椅子から転げ落ちるほどの爆笑ギャップが待っています。そして、その時点ではまだお互いが0歳の時に出会っていたことはまだ知りません。交際中、夫の両親に妻を紹介したときに生まれた病院の話になり、出生から奇跡の再会までの点と点が線でつながっていき・・・

■スタッフの執念により実現したサプライズ

この放送回の中でもレコメンドしたいのは、スタッフの執念により実現した後半のサプライズ。なんと、お二人の誕生の瞬間に立ち会っていた“あの重要人物”が客席から登場します！スタッフが執念の追跡で探し出した奇跡の再会に、スタジオ全体が言葉を失い騒然となりました。

バラエティの枠を超越した、笑いと涙の前後編ドキュメント。藤井隆さんが「一生忘れへんと思う」と漏らした奇跡の2週間を、中の部員としても全力で推させていただきます！

プロフィール

PR部員３０代・男性

結婚５年目。最近、妻と家庭菜園を始めた。収穫の喜びと同時に、野菜を育てる苦労も少しだけわかった。（ほんとうはもっともっと大変なんだろうと想像します）天気や虫、水やりなど毎日向き合ってくださっている農家の方々がいらっしゃるからこそ、毎日の食卓があるのだということをしみじみと実感した。いつも本当にありがとうございます。