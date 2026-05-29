２８日の米株式市場の概況、ＮＹダウ２４ドル高 停戦延長期待高まり連日で最高値更新 ２８日の米株式市場の概況、ＮＹダウ２４ドル高 停戦延長期待高まり連日で最高値更新

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２８日の米株式市場では、ＮＹダウが前日比２４．６９ドル高の５万０６６８．９７ドルと小幅続伸した。米国とイランが停戦期間について６０日間の延長で合意し、トランプ米大統領の最終的な承認を待っている段階だと伝わった。イラン側はこれを否定したものの、インフレ懸念が後退し米長期金利が低下。金利の低下を受けて主力株に買いが入り、ＮＹダウとナスダック総合株価指数はともに連日で最高値を更新した。



ＩＢＭ＜IBM＞やナイキ＜NKE＞が買われたほか、イーライ・リリー＜LLY＞が堅調推移。スノーフレイク＜SNOW＞が値を飛ばし、アジレント・テクノロジーズ＜A＞とベスト・バイ＜BBY＞、ホーメル・フーズ＜HRL＞が大幅高となった。半面、キャタピラー＜CAT＞やトラベラーズ＜TRV＞が冴えない展開。コーニング＜GLW＞が軟調だった。



ナスダック総合株価指数は２４２．７３ポイント高の２万６９１７．４７と６日続伸した。マイクロソフト＜MSFT＞やアドバンスト・マイクロ・デバイセズ＜AMD＞が買われ、アーム・ホールディングス＜ARM＞が急伸。ダラー・ツリー＜DLTR＞が大きく株価水準を切り上げた。一方、シノプシス＜SNPS＞が下値を探り、ブレイズ＜BRZE＞が値を下げた。



出所：MINKABU PRESS