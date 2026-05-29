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2026年現在、冬は暖かく夏は涼しい「高断熱・高気密」の家はマイホームのスタンダードであり、とても素晴らしい性能を持っています。しかしその一方で、さくら事務所には「床下がカビ臭い」「床下に水溜まりができている」といった、湿気にまつわるご相談が実は多く寄せられています。

今回は、建築士・ホームインスペクターである、さくら事務所取締役の田村啓さんが、最新の住宅だからこそ起こりうる床下の湿気トラブルの原因と、その対策について分かりやすく解説します。



■ 1. 高断熱住宅の盲点？断熱材が空気の通り道を塞ぐ施工ミス

高断熱・高気密の家そのものが悪いわけではありません。問題は、その性能を十分に発揮させるための「施工のクオリティ」にあります。

・分厚い断熱材による「通気口の閉塞」

足元からの冷気を防ぐために、最近の住宅では床下に非常に分厚い断熱材を敷き詰める事例が増えています。しかし、現場の職人さんや監督さんが気づかないうちに、断熱材が床下の空気の通り道（通気口）を塞いでしまうという施工ミスが起きることがあります。

・逃げ場を失った湿気がカビの原因に

通気が遮断されると、床下の空気はまったく入れ替わらなくなり、またたく間に高湿度な環境になってしまいます。これが、新しい家であるにもかかわらず床下がカビだらけになってしまう大きな原因の一つです。



■ 2. 意外な落とし穴、夏の「窓開け換気」と「24時間換気」の停止

住まい手のちょっとした良かれと思った行動が、湿気を呼び込んでしまうこともあります。

・24時間換気は絶対に止めない

高断熱・高気密な家は、機械で計画的に空気を入れ替えるように設計されています。電気代が気になるからと24時間換気を止めてしまうと、家全体の空気が淀み、床下にも湿気が溜まりやすくなります。

・梅雨や夏の窓開けは逆効果になることも

「天気が良いから空気を入れ替えよう」と、湿度の高い梅雨や夏に窓を全開にしてしまうと、外の大量の湿気が一室内に入り込んできます。いくらエアコンをドライ運転しても追いつかなくなるため、湿度の高い季節の窓開け換気には注意が必要です。



■ 3. 水漏れ？それとも…コンクリートが引き起こす「夏型結露」

最近の住宅に多い「ベタ基礎（床下がコンクリートで覆われている仕様）」でも、油断はできません。水漏れしていないのに、床下に水溜まりができる現象があります。

・冷たいコンクリートに触れて空気が結露する

基礎のコンクリートは熱を蓄えやすいため、夏の猛烈な暑さの中でも、床下の中央付近は外気と比べてかなり冷たい状態が維持されます。そこに、外の蒸し暑い空気が流れ込んでくると、冷たいコップの表面に水滴がつくのと同じ原理で「夏型結露」が発生します。

・ただの水溜まりと放置するのは危険

数日～2週間程度ですぐに乾くものであれば、季節的な要因として過度に心配する必要はありません。しかし、1ヶ月も2ヶ月も水溜まりが消えない場合、カビの発生だけでなく、木材を腐らせる「腐朽菌（ふきゅうきん）」が活発になって家を傷めてしまう恐れがあります。また、結露ではなく本物の水漏れや雨漏りである可能性もあるため、注意深い観察が必要です。



【まとめ】見えない場所の「健康状態」を知り、快適な住まいを守る

「新しい家だから床下は綺麗で安心」とは一概に言えないのが、現代の住宅の難しさでもあります。床下の高湿度トラブルは、建物の仕様や施工、あるいは住まい方といった様々な要因が複雑に絡み合って起こるからです。

大切なのは、普段目に見えない床下のような場所こそ、しっかりと「今の状況」を正しく把握すること。だからこそ、株式会社さくら事務所のようなホームインスペクションを、住まいの「第三者による答え合わせ」として活用してみてください。

専門家の目で見えないリスクを徹底的に洗い出し、不安を一つずつ解消して「やるべき対策が明確になっている」という納得感をもって、大切なマイホームでの快適な暮らしを続けていきましょう！