2万人をみてきた組織開発コンサルタント・勅使川原真衣氏の著書『組織の違和感 結局、リーダーは何を変えればいいのか？』が刊行。坂井風太氏も「革新性がある」と絶賛した同書の内容をもとに、抜粋・再構成して特別公開する。

「言いやすい人」に仕事が集まる職場の危うさ

「なぜか、いつも人に仕事を頼まれる」。

そう感じながら働いている人は少なくありません。

断らなそうな人、嫌な顔をしない人、いつも丁寧に対応してくれる人。

こうした人に、ちょっとした確認、面倒な調整、急な依頼、他部署とのやりとりが集中していくのです。

一見すると、職場内の助け合いのようにも見えるかもしれませんが、しかし実際には、「誰に頼むべきか」ではなく「誰なら頼みやすいか」でその場をしのいでいる状態で、これは組織として非常に危ういサインです。

この状態が続くと、職場には「言ったもの勝ち」「黙って引き受ける人が損をする」という空気が広がります。

人任せのリーダーが現場を疲弊させる

「言いやすい人に頼む」職場で起きている最大の問題は、責任の所在が曖昧なことです。

本来であれば、上司がメンバーそれぞれの持ち味や、業務量を見て職務規定をすべき。それこそがリーダーの役割でもあります。

しかし、それを怠ることで、担当部署が引き受けるべき仕事が、個人間の頼みごととして処理されてしまいます。

すると、誰が責任を持つのか、どこまでが正式な業務なのか、なぜその人が担うのかが見えなくなります。

「あの人に頼めば何とかなる」という認識だけが強まり、仕組みの不備は放置されます。

その一方で、頼まれる側には、通常業務に加えて見えない負担が積み重なっていきます。

すると何が起きるか。

やがて、その人は疲弊します。

かつては使命感に燃えていた人も、理不尽な決めつけや押しつけによる違和感が積もって、職場を去る、なんてことがあったら取り返しがつきません。

周囲から「頼りになる人」「面倒見がいい人」と見なされ、本人もうまく対応してしまうため、なかなか明るみに出ませんが、組織の根幹を揺るがす話になりかねないのです。

リーダーはそんな予兆を感じたら、放置厳禁。

メンバーごとの持ち味の理解と、具体的な職務要件を整備していないことがその状態を生みます。

適切な責任範囲と業務量になっているか、つねに観察し、調整することを欠かしてはなりません。

そして、押し付けられた本人も、それを自分のせいにする必要はまったくありません。

違和感を持ったということは、自分にとって大切なこととずれたというサインです。「なかったこと」にせず、「弱音」や「不毛」と決めつけて、自らの口を塞がないでほしいのです。

人の善意や性格に甘えるのではなく、仕事を公正に配分する仕組みを持つことが、職場を健全に保つ第一歩です。