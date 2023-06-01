NY株式28日（NY時間14:11）（日本時間03:11）
ダウ平均　　　50605.56（-38.72　-0.08%）
ナスダック　　　26915.85（+241.12　+0.90%）
CME日経平均先物　65890（大証終比：+1330　+2.02%）

欧州株式28日終値
英FT100　 10425.96（-79.05　-0.75%）
独DAX　 25092.25（-85.55　-0.34%）
仏CAC40　 8188.87（-19.02　-0.23%）

米国債利回り
2年債　 　4.021（-0.012）
10年債　 　4.451（-0.032）
30年債　 　4.983（-0.028）
期待インフレ率　 　2.411（-0.001）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.962（-0.025）
英　国　　4.814（-0.044）
カナダ　　3.445（-0.021）
豪　州　　4.897（+0.040）
日　本　　2.689（+0.001）

NY原油先物7 月限（WTI）
1バレル＝89.04（+0.36　+0.41%）
NY金先物8 月限（COMEX)
1オンス＝4540.80（+59.30　+1.32%）

ビットコイン（ドル）
73567.69（-1578.02　-2.10%）
（円建・参考値）
1171万2712円（-251237　-2.10%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ