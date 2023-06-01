ＮＹ各市場 ３時台 ダウ平均は小幅安 ナスダックもプラス圏での推移
NY株式28日（NY時間14:11）（日本時間03:11）
ダウ平均 50605.56（-38.72 -0.08%）
ナスダック 26915.85（+241.12 +0.90%）
CME日経平均先物 65890（大証終比：+1330 +2.02%）
欧州株式28日終値
英FT100 10425.96（-79.05 -0.75%）
独DAX 25092.25（-85.55 -0.34%）
仏CAC40 8188.87（-19.02 -0.23%）
米国債利回り
2年債 4.021（-0.012）
10年債 4.451（-0.032）
30年債 4.983（-0.028）
期待インフレ率 2.411（-0.001）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.962（-0.025）
英 国 4.814（-0.044）
カナダ 3.445（-0.021）
豪 州 4.897（+0.040）
日 本 2.689（+0.001）
NY原油先物7 月限（WTI）
1バレル＝89.04（+0.36 +0.41%）
NY金先物8 月限（COMEX)
1オンス＝4540.80（+59.30 +1.32%）
ビットコイン（ドル）
73567.69（-1578.02 -2.10%）
（円建・参考値）
1171万2712円（-251237 -2.10%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 50605.56（-38.72 -0.08%）
ナスダック 26915.85（+241.12 +0.90%）
CME日経平均先物 65890（大証終比：+1330 +2.02%）
欧州株式28日終値
英FT100 10425.96（-79.05 -0.75%）
独DAX 25092.25（-85.55 -0.34%）
仏CAC40 8188.87（-19.02 -0.23%）
米国債利回り
2年債 4.021（-0.012）
10年債 4.451（-0.032）
30年債 4.983（-0.028）
期待インフレ率 2.411（-0.001）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.962（-0.025）
英 国 4.814（-0.044）
カナダ 3.445（-0.021）
豪 州 4.897（+0.040）
日 本 2.689（+0.001）
NY原油先物7 月限（WTI）
1バレル＝89.04（+0.36 +0.41%）
NY金先物8 月限（COMEX)
1オンス＝4540.80（+59.30 +1.32%）
ビットコイン（ドル）
73567.69（-1578.02 -2.10%）
（円建・参考値）
1171万2712円（-251237 -2.10%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ